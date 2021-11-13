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Erhürman gündemi değerlendirdi

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ni ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu, ülke gündemini değerlendirdi. 

13 Kasım 2021 Cumartesi 14:30
Erhürman gündemi değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının gün geçtikçe alım gücünün düştüğünü, yetkililerin ise bu durum karşısında sessizliğini koruduğunu söyledi ve halkın kırılma noktasında olduğunu vurguladı. 

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ni ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu, ülke gündemini değerlendirdi. 

Erhürman’a ziyaretinde Girne milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros, Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve Girne İlçe yöneticileri eşlik etti. 

“BUNDAN DAHA KÖTÜ BİR DÖNEM YAŞAMAMIŞTIK”

Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak bundan daha kötü bir dönemi hiç yaşamadığını ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, zorluğun temelinde ekonomik sorunlar olduğunu, ancak bunlara demokrasi, özgürlük ve hukuk tanımazlık gibi sorunların da eklendiğini kaydetti. 

Ülkedeki kurumların itibarlarının ciddi şekilde sarsıldığını ve halkın kurumlara güvenini yitirdiğini dile getiren Erhürman, bunun son derece tehlikeli olduğunu söyledi. 

Yeni kurulan hükumetin sanki daha önceki hükumetlerle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi davranmaya çalıştığını oysa hükumeti oluşturan partilerin de, milletvekillerinin de aynı olduğunu vurgulayan Erhürman, bu dönemde bu ülkeye ve bu halka yaşatılanların asla unutulmayacağını, unutturulmayacağını ifade etti. 

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“2018’DEKİ DÖVİZ KRİZİNDE YÜZDE 34-38 HP VERDİK”

Ülkede Türk lirasının değer kaybından dolayı büyük bir ekonomik buhran yaşandığını kaydeden Erhürman, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesine buradaki hükümetlerin müdahale etme şansı olmadığını, ancak en azından halkın alım gücünü koruyacak önlemlerin alınabileceğini aktardı. 

Kendilerinin hükümette olduğu 2018 yılında yaşanan döviz krizini örnek gösteren ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, “O dönem yüzde 29-30 civarında hayat pahalılığı açıklandı ve biz hayat pahalılığı ödeneğini yüzde 34 olarak verdik. “göç yasası” diye tabir edilen yasadan sonra işe giren gençlere ise yüzde 37.85 oranında HP verdik” dedi. 

Kendilerinin bu tip önlemler alarak halkın alım gücünün düşmesini engellemeye çalıştıklarını anlatan Erhürman, son üç yılda göreve gelen hükümetlerin ise böyle bir gailesi olmadığı gibi hayat pahalılığını durdurmaya kalktıklarını, Cumhurbaşkanı’nın ise bu konulara önem vermesi gereken noktada Türkiye’nin illerini gezdiğini belirtti. 

“RUMLARLA ARAMIZDAKİ ALIM GÜCÜ FARKI HER GÜN BİRAZ DAHA AÇILIYOR”

Erhürman, Rumların Kuzey’e geçip alış veriş yapmasının esnafa soluk aldırdığını ancak marketlerde Rumların alış veriş sepetiyle Kıbrıslı Türklerin sepetlerinin arasındaki farkın herkes tarafından görülebileceğini söyledi. 

Alım gücü arasındaki bu farkın artık uçurum noktasına ulaştığını ifade eden Tufan Erhürman, görevde olan kişilerin bu durumu görmezden geldiklerini belirtti. 

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi açısından artık kırılma noktasında olduğuna vurgu yapan Erhürman, CTP olarak bu ülkedeki statükoya son verme hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 15:56
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