banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Erhürman: “Gailemiz önümüzdeki üç ay değil seçimden sonraki beş yıldır”

Erhürman: “Gailemiz önümüzdeki üç ay değil seçimden sonraki beş yıldır”

19 Ocak 2020 Pazar 12:24
Erhürman: “Gailemiz önümüzdeki üç ay değil seçimden sonraki beş yıldır”

CTP GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI ADAYI ERHÜRMAN, DİKMEN’DE BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Girne İlçesi ve Dikmen Ocak Örgütü’nün Dikmen’de organize ettiği bölge toplantısına katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, konuşmasında, gailenin seçime kadarki üç aylık dönem değil, seçimden sonraki beş yıl için Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu vizyon olduğunu vurguladı.

Dikmen’deki bölge toplantısına Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın yanı sıra milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Erhürman yaptığı konuşmada, CTP’nin üç ayaklı yol haritasını paylaştı.

ERHÜRMAN: “İLK İŞ SEÇİMDEN HEMEN SONRA BEŞLİ KONFERANSIN TOPLANMASI”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, CTP’nin kurulduğu günden bu yana bir an önce kapsamlı çözüme ulaşabilmek adına aralıksız çalıştığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanlığı makamının önündeki ilk işin bir an önce halkı sonuca ulaştırabilecek ve öngörülebilirliğin oluşmasını sağlayacak beşli konferansın toplanması yönünde çaba göstermek olduğunu vurgulayan Erhürman, burada amacın konferansın toplanması değil, sonuç alması olduğunu söyledi.

banner317
Bu nedenle konferansın toplanmasından önceki hazırlık aşamasının da çok önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, proaktif bir dış politika izlenmesinin şart olduğunu, Kıbrıs Türk tarafının hazırlanmasının yeterli olmadığını, konferansa katılacak tüm tarafların hazırlığına da katkı yapılması için çalışılacağını, konferansa başarısı güvence altına alınarak gidilmesi gerektiğini belirtti.

“ÇÖZÜME ULAŞILAMAYAN KOŞULLARDA OTURUP BEKLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini hem Annan Planı döneminde, hem de Crans Montana’da açık biçimde ortaya koyduğunu söyleyen Erhürman, şöyle konuştu:

“Maalesef yaşadığımız deneyimler bize, bizim her türlü çabamıza karşın çözüme ulaşamamanın da ihtimal dahilinde olduğunu gösterdi. Her türlü ihtimale hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için vizyonumuzun ikinci ayağı, kapsamlı çözüme hemen ulaşamadığımız koşullarda halkımızı adım adım çözüme yaklaştıracak, uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla adım adım buluşturacak hamleleri proaktif bir dış politikayla hayata geçirmektir. Önümüzdeki beş yıl, Cumhurbaşkanlığı makamının bilim insanlarından ve uluslararası ilişkiler uzmanlarından yararlanarak oluşturacağı geniş kadrolarla sürekli yurt dışında, önemli merkezlerde faaliyet göstereceği bir dönem olacak. Çözüm irademizi, barışı inşa çabamızı ve bizim irademize karşın çözümün gerçekleşmediği koşullarda varlığımızı, kültürümüzü, kimliğimizi geleceğe taşımak için gündeme getireceğimiz, önümüze konan engel ve sınırlamaların kaldırılmasına ilişkin taleplerimizi aralıksız bir biçimde uluslararası kuruluşlara ve etkili ülkelere anlatacak, Kıbrıs Türk halkının gündemden düşmesine, unutulmasına asla izin vermeyeceğiz.”

“KENDİ AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE DURMAK İÇİN TOPLUMSAL SEFERBERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI BU SEFERBERLİĞİN ÖNEMLİ BİR UNSURU”

Üç ayaklı vizyonda üçüncü ayağın kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, demokrasi ve kurumları aracılığıyla ürettiği kararlarla kendi kendini yöneten bir halk olduğunu vurgulayan Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“İçinde bulunduğumuz koşullar, trafikten karayollarına, eğitimden sağlığa, yükseköğretimden turizme, üretimden genel olarak ekonomiye kadar pek çok alanda orta ve uzun vadeli plan ve programlara ihtiyaç duyduğumuzu, özgüven sahibi bir halk olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmanın, başka türlü mümkün olmadığını gösteriyor. Orta ve uzun vadeli plan ve programlarımızı yapıp hayata geçireceğiz ki kendi ayaklarımız üzerinde duralım. Kendi ayaklarımız üzerinde duracağız ki halkımızın varlığını, kültürünü, kimliğini geleceğe taşımak konusundaki endişeleri ortadan kaldıralım. Bunun için de istikrara ihtiyacımız var. Hükumetlerin kısa görev süreleri bu iş için yeterli değil. Bir toplumsal seferberlik ilan edeceğiz ve bu seferberlikte beş yıllık istikrarlı görev süresine sahip Cumhurbaşkanlığı makamı en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkacak. Bunun için, meşruiyetini doğrudan doğruya halktan alan, uluslararası alanda toplum liderliği olarak kabul gören Cumhurbaşkanlığı makamının statüsü de, anayasal yetkileri de, hem yeterli, hem de son derece önemli. İstikrara bu kadar ihtiyacımız olan bir dönemde Cumhurbaşkanlığı makamının statüsünden, yetki ve görevlerinden yararlanmama lüksümüz yok”.  

Son Güncelleme: 19.01.2020 15:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Ferhat Atik, 21. YY İnsanlık Forumu Başkanlığı’na seçildi
GAÜ Akademisyeni Ferhat Atik, 21. YY İnsanlık Forumu Başkanlığı’na seçildi
Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Konuştu
Bağımsızlık Yolu Mağusa’da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Konuştu
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: “Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz”
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: “Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz”
Amatör Denizci Belgesi (adb) - Kısa Mesafe Telsiz (kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün Gaü’de Gerçekleşti
Amatör Denizci Belgesi (adb) - Kısa Mesafe Telsiz (kmt) Operatörlüğü Eğitim Ve Sınavının Üçüncüsü Dün Gaü’de Gerçekleşti
Özersay: “Bu lisansları laf olsun diye vermedik”
Özersay: “Bu lisansları laf olsun diye vermedik”
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 11 Haziran’da
Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 11 Haziran’da
Değirmenlik’te ev yangını... 
Değirmenlik’te ev yangını... 
672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti
672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Uluslararası Eğitim Günü kapsamında etkinlikler düzenleniyor
Uluslararası Eğitim Günü kapsamında etkinlikler düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim