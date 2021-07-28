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Erhürman'dan eleştiri

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini değerlendirerek Cumhurbaşkanı Tatar'ı da eleştirdi..

28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:05
Erhürman'dan eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir programda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Meclisi’nde yapmış olduğu konuşmaya işaret eden Erhürman, “Kimsenin bizimle bir şey konuştuğu yok… Hiçbir şekilde muhalefetle görüşülmüyor, bizim bilgi almamızın ötesine geçilmesi gerek, karar alıcı olduğumuz fark edilmeli” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarla ilgili ‘tahminler üretmeye çalıştıklarını' belirten Erhürman, “Tatar’ın veya Saner’in böyle bir gündemi var mı? Varsa bizimle paylaşmaya niyeti var mı?” diye sordu.

“TATAR’IN ZAMAN ZAMAN KENDİNDEN GEÇTİĞİ KANAATİNDEYİM”

Erdoğan’ın Meclis konuşmasına katılmayan CTP’li vekillere işaret ederek Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘hain’ ifadelerini kullanmasına da bir kez daha tepkisini gösteren Erhürman, “Ben Tatar’ın zaman zaman kendinden geçtiği kanaatindeyim. Tatar’ın haddine düşmemiştir 'hain' demek. Herkesin ağzından çıkanın kulağının duyması gerektiğini bilecek” dedi.

“SIKINTILI SÜREÇTE GÖSTERİŞLİ BİNALARIN GÜNDEME GETİRİLMESİ SON DERECE YANLIŞ”

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı külliyesi şeklindeki müjdelerini de değerlendiren Erhürman, “İnsanların hangi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu açık. Bu sıkıntılı süreçte, gösterişli binalar meselesinin gündeme getirilmesi son derece yanlış” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR CUMHURBAŞKANININ BUGÜNE KADAR BİR ŞİKÂYETİNİ DUYMADIM”

“Birileri Erdoğan’ı belli ki yanlış bilgilendiriyor” diyen Erhürman, mevcut Cumhurbaşkanlığı Sarayına ‘gecekondu’ dendiğini şimdiye kadar duymadığını belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Benim mimari anlayışıma hitap eden bir saray. Hiçbir Cumhurbaşkanının bugüne kadar bir şikâyetini duymadım.

Mecliste de komitelerin toplantı yapacağı odalar var. Vekiller olarak, o mütevazı odalardan şikayet etme hakkına çok da sahip değiliz. Öncelik yurttaşlara hizmet sunan yerlerin tevazudan biraz daha uzaklaşmasıdır. Burada da yanlış bilgilendirmeler oluyor.

Böyle bir bilgiyi, başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Mecliste yaptığı konuşmadan öğrenmemeliyiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKktc Yeni Külliye BinasıErsin Tatar
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