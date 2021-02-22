Erhürman'dan eleştiri!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin güveni tamamen sıfırladığını ve bu saatten sonra ne sağlıkta, ne ekonomide, ne de eğitimde güveni tesis etmenin mümkün olacağını, yapılması gereken şeyin pandeminin izin verdiği en kısa zamanda seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Genel Kurulu’na hitap eden ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, halkın daha fazla zamanının çalınmaması için Haziran ayını geçmeyecek şekilde erken seçim tarihi belirlenmesi çağrısında bulundu. Yaklaşık 11 aydır gerek meclis kürsüsünde, gerek dışarıda, gerekse televizyonlarda bir krizin içinde olunduğunu bahsettiklerini dile getiren Erhürman, bu süreçte güven kelimesine vurgu yaptıklarını, hükümetin ise halkı güveni sağlama açısından arzu edilen noktaya getiremediğini söyledi. Her geçen gün güven açısından halkın biraz daha yıprandığı bir süreç yaşatıldığına değinen Erhürman, “Bu hükümet bugün değil önceden bitmişti, siz de altına imzanızı attınız” ifadelerini kullandı.

“ODAKLANMANIZ GEREKEN KONULARA ODAKLANMADINIZ”

Hükümetin kurulalı iki buçuk aylık bir süre olduğunu ancak bu süreç içerisinde sağlıkta, ekonomide ve eğitimde ciddi sorunların olmasına rağmen hükümetin bu konulara odaklanmadığını ifade eden Erhürman, iç hesaplaşmalara ülkenin kurban edildiğini belirtti. Geride kalan dönemde yaşananlardan örneklerden veren Erhürman, “Hükümet kuruldu, nisabı mecliste sağlayıp da hükümetin listesi okunabilecek mi meselesi gündem oldu. Burada nisabın sağlanması ve Bakanlar Kurulu listesinin okunması 3 saat aldı. O yetmedi, bu defa da Meclis Başkanı seçimi ile birkaç hafta oyalandık. Gündem sürekli bu oldu. O da yetmedi, Meclis Başkanı’nın seçimi meselesi sırasında Başbakan bu kürsünden muhalefete ‘Erken seçim tarihini belirleyin seçimi yapalım’ çağrısında bulundu. Aslında bu hükümetin devamı mümkün değildir bir an önce tarih belirlenip seçime gidilmesi lazım denildi. Üstünden de iki buçuk aylık hükümet daha görevdeyken iki tane bakan değişti. İki buçuk ay önce bu hükümet kurulurken bakan değiştirilecekse idi neden kuruluş aşamasında gerçekleştirilmedi de bu krizin ortasında değiştirildi?” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN YARDIMCISI MOTİVASYONUN KALMADIĞINI İTİRAF ETTİ”

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de hükümetteki iki partinin kurultayının gündeme geldiğini kaydeden CTP lideri Tufan Erhürman, kamuoyunun da bunu konuşmaya başladığını belirtti. Bu tartışmalardan Başbakan Yardımcısı’nın da rahatsızlık olduğunu vurgulayan Erhürman, “Akşam kendi açıklamasını okudum, kurultay tartışmaları hükümetin motivasyonunu bozuyor” dedi. Halkın hükümetten ekonomide, sağlıkta ve eğitimdeki çalışmalara konsantre olup çözüm üretmesini beklediğini ancak hükümetin motivasyonunun kalmadığının itiraf edildiğini açıklayan Erhürman, Saner’in erken seçim çağrısı yaptığını ve hükümetin Ekim ayına kadar ömrü olmadığını dile getirdi.

“İMZALANAN ANLAŞMALAR HÜKÜMET ÖMRÜNÜN ÇOK ÖTESİNDE”

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin TC ile 4 tane uluslararası anlaşma imzaladığını belirten Erhürman, bu anlaşmaların hükümet ömrünün süresinden çok uzun süreler olduğunu ifade etti. Şimdilerde ise ekonomik ve mali işbirliği protokolünü imzalama hazırlığı içerisinde olunduğunu kaydeden Erhürman, bu anlaşmanın da hükümet ömründen uzun sürede olduğunu ve bu anlaşmalarda hükümetin muhalefet ve ekonomik örgütlerle hiçbir şekilde istişarede bulunmadığını söyledi. Ekonomik örgütlerin bu istişare eksikliğinden dolayı kendi dertlerini anlatabilmek amacıyla Ankara’ya gitme kararı aldıklarını aktaran Erhürman, “Bu işi yapamıyorsunuz, beceremiyorsunu” dedi.

“ARTIK SİZE ÖNERİ DE YAPMIYORUZ, YAPMANIZ GEREKEN ERKEN SEÇİME GİTMEK”

Hükümetin muhalefete yönelik “Gölge etme başka ihsan istemem” tavrında olduğunu aktaran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 11 aydır hükümete öneri yaptıklarını ancak bu önerilerinin dikkate alınmamasından dolayı artık başka tavsiyede bulunmayacaklarını açıkladı. Bu saatten sonra yapılması gerekenin halka daha fazla eziyet çektirmemek adına erken seçime gidilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, Haziran ayında ara seçim yapılması gerektiğini hatırlattı ve en geç Haziran’ın sonuna kadar erken seçime gidilmesini işaret etti. Hükümetin artık hiçbir şekilde güven vermediğini kaydeden Erhürman, “Yapılması gereken bellidir. Pandeminin müsaade ettiği en yakın tarihte ülkeyi seçime götürelim” ifadelerini kullandı.