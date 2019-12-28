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Erhürman: “CTP’liler Kıbrıs’ta yaşayan tüm adalılar için hür ve kardeşçe yaşam mücadelesi veriyor’’

Erhürman: “CTP’liler Kıbrıs’ta yaşayan tüm adalılar için hür ve kardeşçe yaşam mücadelesi veriyor’’

28 Aralık 2019 Cumartesi 08:28
Erhürman: “CTP’liler Kıbrıs’ta yaşayan tüm adalılar için hür ve kardeşçe yaşam mücadelesi veriyor’’

CTP’NİN 49. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ DÜN AKŞAM DÜZENLENEN RESEPSİYONLA KUTLANDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, her türlü bedeli ödemeye hazır bir şekilde 49 yıldır barış demokrasi ve özgürlük için mücadele ettiklerini ifade ederek, bu mücadeleyi vermeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 49. kuruluş yıldönümü dün akşam düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Hidden Garden’da saat 19.30’da başlayan resepsiyonda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşleriyle birlikte konukları kapıda karşıladı.

Kokteyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat,  TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP’li milletvekilleri, bazı Türk ve Rum siyasiler ile CTP sempatizanları katıldı.

ERHÜRMAN: “DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK EŞİTLİK VE DEMOKRASİ…” 

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta daha fazla özgürlük, eşitlik, demokrasi, barış, kapsamlı çözüm ve federasyon mücadelesinin de CTP ile birlikte 49 yaşında olduğunu kaydetti.

Her türlü bedeli ödemeye hazır bir şekilde 49 yıldır barış demokrasi ve özgürlük için mücadele ettiklerini ifade eden Erhürman, bu mücadeleyi vermeye devam edeceklerini de söyledi.

CTP’lilerin Kıbrıs’ta yaşayan tüm adalılar için hür ve kardeşçe yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Erhürman, 49 yıldır  bıkmadan usanmadan, yorulmadan yılmadan  uzun ve engebeli bir yol yürüdüklerini söyledi.

“Bir 49 yıl daha olsa aynı heyecan ve enerjiyle yürürdük. Ancak hepimiz biliyoruz ki barışa, demokrasi, özgürlük, eşitliğe  ve kendi ayaklarımız üzerinde durmaya bir an önce ihtiyacımız var” diye konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını kimliğiyle, kültürüyle varlığıyla geleceğe taşımaya and içmiş olduklarını belirtti ve bu antları doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşması içinde Kıbrıslı şair Ahmet Okan’ın ‘Adalıyız’ şiirinden dizeler okuyan Erhürman, bu ada  ve ada üzerinde nefes alıp veren herkes için mücadele ettiklerini ve mücadelelerini birlik ve dayanışma içinde sürdüreceklerini belirtti.

2020 ‘nin birlikleri, dayanışma ve mücadeleleriyle  daha güzel ve daha umutlu bir yıl olacağını dile getiren Erhürman, CTP’nin 2020’nin umut yılı olmasının mimarı olacağını kaydetti.

Erhürman’ın konuşmasının ardından “49 yıldır her adımda bir arada’’yazılı pankartın önünde alkış ve sloganlar eşliğinde doğum günü pastası kesildi.

Pasta kesiminin ardından ise piyango çekilişi gerçekleştirildi.

 

Son Güncelleme: 28.12.2019 11:49
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCtpCumhuriyetçi Türk Partisi
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