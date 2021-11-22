Erhürman, CHP belediye başkanları heyetini kabul etti

ERHÜRMAN: “KKTC’Yİ VE KIBRIS TÜRK HALKINI TÜRKİYE’DE YENİDEN TANITMAYA, YENİDEN ANLATMAYA İHTİYAÇ VAR”

TORUN: “KKTC İÇİN KATKIYA, DESTEĞE HER ZAMAN HAZIRIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Turfan Erhürman, KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını Türkiye’de yeniden tanıtmaya, yeniden anlatmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

KKTC’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) büyükşehir belediye başkanları heyeti, CTP Genel Başkanı Erhürman tarafından kabul edildi.

Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü yer aldı.

Kabulde ayrıca, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve CTP milletvekilleri Fikri Toros, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar da hazır bulundu.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11 büyükşehir belediye başkanının 6’sı ile KKTC’de bulunduklarını ifade ederek, 5 başkanın ise mazeretleri nedeniyle ziyarete katılamadığını kaydetti.

KKTC’deki 28 belediyenin bir kısmını dün ziyaret ettiklerini, yarın da ziyaretlerini sürdüreceklerini söyleyen Torun, amaçlarının büyükşehir belediye başkanlarının deneyimlerini KKTC’deki belediye başkanlarıyla paylaşmak ve iş birliği yapmak olduğunu dile getirdi.

Seyit Torun, KKTC’nin dünyada güçlü bir ülke olarak yer almasının kendilerini çok mutlu edeceğini belirterek, “Biz sorunları çözülmüş, insanı mutlu KKTC için katkıya, desteğe her zaman hazırız” dedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, “hoş geldiniz” diyerek, heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Merkezi idarede ciddi bir istikrarsızlık yaşandığını dile getiren Erhürman, bundan dolayı belediyelerin istikrarlı görev sürelerinde pek çok hizmeti kendilerinin götürmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Erhürman, belediyelerin pandemi sürecinde de çok ciddi emek ve katkıları olduğuna dikkat çekerek, “Pek çok şeyi onların sayesinde atlattık” dedi.

KKTC’de ölçeğin küçük olduğunu ifade eden Erhürman, “Biraz büyük denizlere açılma, büyük denizlerle buluşma ihtiyaçları var belediyelerimizin” şeklinde konuştu.

Erhürman, özellikle büyükşehir belediyeleriyle kuracakları temasların son derece değerli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ankara’da 13 yıl yaşadığına işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını Türkiye’de yeniden tanıtmaya, yeniden anlatmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu noktada katkıların çok önemli olduğunu dile getiren Erhürman, KKTC’nin turizm ve yükseköğretim ülkesi olduğunu belirtti.

KKTC’nin tarım ülkesi ve tarımsal sanayi ülkesi haline gelmesi arzusunu da paylaşan Erhürman, “Bütün bunları Türkiye’de anlatma ihtiyacımız var” dedi.

KKTC’deki turizmin başka boyutları da olduğunu, kültür ve tarih turizminin zemininin bulunduğunu ifade eden Erhürman, güneş, kum, deniz turizminin daha ön planda olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs’la ilgili çekilen dizilerin Türkiye’de izlendiğini dile getiren Erhürman, “Aslında bizi yeterince anlattığını ya da doğru anlattığını çok da fazla düşünmüyoruz” dedi.

Belediyeler arası iş birliğiyle yeniden birbirini tanıma sürecinin çok değerli olacağını düşüncesini belirten Erhürman, Kıbrıs’a has kültürel ve tarımsal ürünlerin Türkiye’de yer bulabilmesi adına katkıların çok değerli olacağını kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı olarak yalnızlaşmış ve kapanmış, dünyadan soyutlanmış bir ortam içerisindeyiz” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çaba sarf etmek noktasında CTP’nin geleneği olduğunu vurguladı.

CTP’nin iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm için 51 yıldır uğraştığına dikkat çeken Erhürman, tüm çabalara rağmen çözüme ulaşılamadığını söyledi.

“Zeminin kayıyor olması dış dünyayla kurabildiğimiz ekonomik ve diğer ilişkiler açısından da bizi zaman zaman sıkıntıya sokmaya başladı” ifadelerini kullanan Erhürman, “Türkiye’ye doğru açılabileceğimiz iş birlikleri bizim için son derece değerli olur” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, yükseköğretim bacağında da TC’den gelecek öğrencilerin, burada nasıl bir yaşam olduğuna dair bilgiye sahip olmaları noktasında da tanıtıma ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu ve hatıra fotoğrafı çekildi.