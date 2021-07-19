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Erdoğan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında konuştu

19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:15
Erdoğan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında konuştu

ERDOĞAN: “500 DÜNÜMLÜK ALANDA İHTİŞAMLI CUMHURBAŞKANLIĞI, CUMHURİYET MECLİSİ BİNALARI VE MİLLET BAHÇESİ KURULACAK”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Metehan’da 500 dönümlük arazide ihtişamlı birer Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve millet bahçesi kurulacağını açıkladı, “Devlet olmanın ifadesi budur” dedi. 
3 ayrı projenin çalışmalarının tamamlandığını en kısa sürede hayata geçeceğini ifade eden TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu proje ile nasıl bir KKTC devleti olduğunu görecekler” ifadesini kullandı.
Barış Harekatı’nın 47. yıldönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için bugün KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, bugünün çok anlamlı bir gün olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının iradesinin göstergesi Cumhuriyet Meclisi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“Bugün ayrıca gücünü şehitlerimizden alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de ilan ediyoruz” diyen Erdoğan, Kıbrıs davasının büyük bir dava olduğunu, bu dava için 1974’deBarış Harekatı sırasında 498 Mehmetçiğin ve süreçte 1672 Kıbrıs Türkünün şehit olduğunu kaydetti.
“KKTC her karışında bir kahraman yatan şehitler yurdudur” diyen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC olarak Kıbrıs’ta KKTC ile birlikte çözüm eksenli siyaset yürüttüklerini ancak 50 yılı aşkın süren müzakerelerde sonuca ulaşılamadığını ifade etti.
Adada iki ayrı devlet ve halk olduğunu uluslararası toplumun er ya da geç göreceğini, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu siyaseti desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, “KKTC’nin önündeki tuzakları hep birlikte bozup aydınlık geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 18:40
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