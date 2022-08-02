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Ercan- Akıncılar ve Akıncılar-Tünel güzergahlarında yol çalışması var

02 Ağustos 2022 Salı 14:30
Ercan- Akıncılar ve Akıncılar-Tünel güzergahlarında yol çalışması var

Trafik 30 Eylül’e kadar tek yönlü akacak

Ercan Havalimanı kavşağı – Akıncılar kavşağı güzergahı ile Akıncılar kavşağı – Tünel güzergahında yol çalışmasına başlandı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre bu nedenle ilgili güzergahlarda trafik, 30 Eylül’e kadar tek yönlü olarak, servis yolu üzerinden verilecek.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.

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Son Güncelleme: 03.08.2022 00:32
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