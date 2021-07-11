banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
banner376

Emiroğulları, ihmallerin gizlendiğini savundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları, ülkede çocuk işçilerin arttığını, istismar ve ihmallerin gizlendiğini savundu.

11 Temmuz 2021 Pazar 14:00
Emiroğulları, ihmallerin gizlendiğini savundu

Emiroğulları yaptığı yazılı açıklamada, “Pandemi ile birlikte çocuk işçilerin arttığının gözlemlendiği, istismar ve ihmallerin gizlendiği bir dönemde sorumlu devlet kurumları parmağının arkasına saklanmamalıdır. Çocuğun eğitim takibinin yapılmaması, ailesine destek olması için çalışmak zorunda bırakılması ve hayatını kaybetmesi bu ülkenin ayıbıdır” ifadelerine yer verdi. 

banner341
İş ortamında 15 yaşındaki çocuğun iş kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen gerekli soruşturmanın yapılmadığını savunarak, olayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın atanmayışına indirgenmeye çalışılmasına anlam veremediklerini ifade eden Emiroğulları, “Eğitim Bakanı da, Çalışma Bakanı da ve çocuklarla ilgili diğer sosyal kurumlar da herkes kadar bu acı olaydan sorumludur ve hesap vermelerinin takipçisi olacağız” dedi.

Emiroğulları, Hükümetin, çocukların eğitim, sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik Çocuk Hakları Bildirgesi ışığında politikalar üretmesi gerektiğini vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 11.07.2021 14:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın-Sen Olağan Genel Kurulu yapıldı
Basın-Sen Olağan Genel Kurulu yapıldı
“İşte Kadın“ fotoğraf yarışması düzenleniyor
“İşte Kadın“ fotoğraf yarışması düzenleniyor
İnönü Şehitleri yarın anılıyor
İnönü Şehitleri yarın anılıyor
15 Milyon TL’lik ikinci destek ödemesini yapılıyor
15 Milyon TL’lik ikinci destek ödemesini yapılıyor
Hızal'dan Asil Köylü heykeli açıklaması
Hızal'dan Asil Köylü heykeli açıklaması
Tatar, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Tatar, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Saner, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Saner, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı
Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı
Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Bas Attila Manizade  KKTC'de İlk kez anıldı
Kıbrıslı Türk opera sanatçısı Bas Attila Manizade  KKTC'de İlk kez anıldı
“Özgür basın demokrasinin nefes borusu”
“Özgür basın demokrasinin nefes borusu”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim