Emiroğulları, ihmallerin gizlendiğini savundu

Emiroğulları yaptığı yazılı açıklamada, “Pandemi ile birlikte çocuk işçilerin arttığının gözlemlendiği, istismar ve ihmallerin gizlendiği bir dönemde sorumlu devlet kurumları parmağının arkasına saklanmamalıdır. Çocuğun eğitim takibinin yapılmaması, ailesine destek olması için çalışmak zorunda bırakılması ve hayatını kaybetmesi bu ülkenin ayıbıdır” ifadelerine yer verdi.

İş ortamında 15 yaşındaki çocuğun iş kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen gerekli soruşturmanın yapılmadığını savunarak, olayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın atanmayışına indirgenmeye çalışılmasına anlam veremediklerini ifade eden Emiroğulları, “Eğitim Bakanı da, Çalışma Bakanı da ve çocuklarla ilgili diğer sosyal kurumlar da herkes kadar bu acı olaydan sorumludur ve hesap vermelerinin takipçisi olacağız” dedi.

Emiroğulları, Hükümetin, çocukların eğitim, sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik Çocuk Hakları Bildirgesi ışığında politikalar üretmesi gerektiğini vurguladı.