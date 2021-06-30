Emekli Polisler Derneği, devlet ve hükümet yetkililerine çağrıda bulundu

“BİR AN ÖNCE POLİS TEŞKİLATININ YASAL VE ALTYAPI YETERSİZLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRACAK ADIMLAR ATIN”

KKTC Emekli Polisler Derneği, polis mensuplarına “sağlıklı ortamlarda sorunsuz çalışma olanakları yaratılması” talebinde bulunarak, devlet ve hükümet yetkililerine “bir an önce Polis Teşkilatı’nın yasal ve altyapı yetersizliklerini ortadan kaldıracak adımlar atma” çağrısında bulundu.

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Polis Örgütü’nün kuruluşunun 57’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Halkımız ile birlikte hayatı bizimle paylaşan yabancıların da huzuru için zaman mefhumu bilmeden, gecesini gündüzüne katarak görev ifa eden polislerimize ve onların bağlı olduğu KKTC Polis Genel Müdürlüğü üst kademe yöneticilerine en içten duygularla teşekkür ederiz” denildi.

Çırakoğlu mesajında, “Milli mücadele tarihimizde Kanlı Noel olarak adlandırılan 1963 aralığında Enosis hedefiyle Rum-Yunan askeri güçlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmak amacıyla Kıbrıs Türk halkına karşı başlattıkları saldırılar karşısında halkının yanında olan ve olmaya devam eden Polis Teşkilatı’nın kıymetli mensuplarının gününü kutlarız” ifadesine de yer verdi.



Çırakoğlu, mesajına şöyle devam etti:“Toplumsal huzur ve güvenin en temel öğesi, halkımız için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan polislerimize bu anlamlı günde şükran duygularımızı iletirken, ülkemizi yöneten devlet ve hükümet yetkililerine de bir an önce Polis Teşkilatı’nın yasal ve alt yapı yetersizliklerini ortadan kaldıracak adımlar atmaları çağrısı yapıyoruz.Halkımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam için polisimize ihtiyacı olduğu kadar polisimizin de onu ezdirmeden, bıktırmadan, sağlıklı koşullarda görev yapmasını sağlayacak devlet ve hükümet yetkililerine ihtiyacı vardır.Polis Teşkilatına yıllarını vererek emekliye ayrılan bizler bugün canla başla yasalar çerçevesinde çalışan arkadaşlarımızın hak ettikleri ortamlarda görev sürdürebilmeleri için sadece bir gün için değil, sonsuza dek hep yanında olacağımızın bilinmesini isteriz.”