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Elektrikte kış tarifesi yarın başlıyor

31 Ekim 2021 Pazar 15:45
Elektrikte kış tarifesi yarın başlıyor

300 KİLOWATT’IN ALTINDA KULLANANLAR %15 İNDİRİM ALACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç zamanlı “kontrol sizde” tarifesi kapsamında “kış tarifesi” yarın başlıyor.

31 Mayıs'a kadar sürecek kış tarifesinde, yaz tarifesine göre yoğun, yoğun olmayan ve normal saatler değişti. Gerek üç zamanlı tarifeyi gerekse normal tarifeyi tercih eden tüketiciler, aylık tüketimlerinin 300 kilowatt’ın altında kalması halinde, yüzde 15 indirimden yararlanacak.

YOĞUN OLMAYAN SAATLER…

Kış tarifesinde, hafta içi yoğun olmayan saatler 22.00’den 07.00’ye kadar olacak. Bu zaman diliminde kw/saate 0,6508 TL ödenecek.

Hafta sonu 24.00’den 07.00’ye kadar olacak yoğun olmayan saatlerin kw/saatinin ücreti ise 0,6308 TL.

YOĞUN SAATLER…

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Kış döneminde hafta içi yoğun saatler 17.00’de başlayacak, 22.00’de bitecek. Hafta sonu için belirlenen yoğun saatler de yine 17.00’de başlayarak, 22.00’de sona erecek.

Yoğun olan saatlerde hafta içi kw/saate 1,2908 TL, hafta sonu 1,2708 TL ödenecek.

NORMAL SAATLER…

Hafta içi normal saatler 07.00’de başlayarak, 17.00’ye kadar sürecek ve kw/saate 0,9873 TL ödenecek.

Hafta sonu ise normal saatler 22.00’den 24.00’e ve 07.00’den 17.00’ye kadar olacak ve bu sürelerde elektriğin kw/saati için 0,9873 TL ödenecek.

300 KİLOWATTIN ALTINDAKİ TÜKETİME YÜZDE 15 İNDİRİM

Gerek üç zamanlı tarifeyi gerekse normal tarifeyi tercih eden elektrik aboneleri, bir aylık süredeki tüketimleri 300 kw/saatin altında kaldığında, yüzde 15 indirimden de yararlanacak.

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Son Güncelleme: 31.10.2021 15:56
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