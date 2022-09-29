1- Girne bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

2- Gönyeli Camii bölgesine yarın 09:00 ile 16:00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacağı belirtildi.