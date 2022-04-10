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Elektrik kesintisi…

Tatlısu’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

10 Nisan 2022 Pazar 16:00
Elektrik kesintisi…

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgelerinde olacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 10.04.2022 18:28
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