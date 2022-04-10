Tatlısu’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik kesintisi…
Tatlısu’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
10 Nisan 2022 Pazar 16:00
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgelerinde olacağı belirtildi.
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