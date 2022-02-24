banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek krizini çözmez"
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı
Trafik kazası
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
banner404

Elektrik kesintisi…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 5 saat süreyle Karpaz’da bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:45
Elektrik kesintisi…

banner341
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Sipahi, Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Kumyalı, Balalan, Ziyamet ve Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu, Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Marina ve Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi, Mehmetçik ve Pamuklu bölgelerine elektrik verilemeyecek.

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2022 12:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek krizini çözmez"
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek krizini çözmez"
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Denktaş'tan 'Ali Kişmir' yorumu...
Denktaş'tan 'Ali Kişmir' yorumu...
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kalktı
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kalktı
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: “Ukrayna’da tıp ihtisası yapan KKTC’li bir öğrenci var”
Çavuşoğlu: “Ukrayna’da tıp ihtisası yapan KKTC’li bir öğrenci var”
Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı
Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı
Oğuz: “Üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alındı”
Oğuz: “Üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alındı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim