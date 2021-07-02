Elektrik kesintileri sürüyor

İşte kesinti yapılacak bölgeler ve kesintilerin saatleri:

1-Lefkoşa’da Maliye Bakanlığı bölgesi, Meclis ve civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera fitness ve civarında elektrik kesintisi olacak.

Kesinti 09:00 -12:00 saatleri arasında olacak.

2- Gazimağusa’da bazı bölgelere 1 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek..Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.

3-Yeşilırmak Su Fabrikası ve civarına da 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek

4-Girne’deki bazı sokaklarda da elektrik kesintisi yapılacak..09:00 ile 13:00 saatleri arasındaki kesintiden, Şht. Bayar Piskobulu Sokak, Şht. Temel Şimşir Sokak ve Dağyolu Sokak bölgeleri etkilenecek.