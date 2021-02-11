Elcil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi

Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner’in icraatlarını eleştirdiği yazılı açıklamasında, Covid-19 salgını nedeni ile ciddiyetten uzak kararlar alındığını, ekonomik faaliyetlerin bitirildiğini, on binlerce işsiz yaratıldığını, eğitim faaliyetlerinin felce uğratıldığını, salgının yayılmasının engellenemediğini, insanların aşsız, işsiz ve hayati tehlikelerle karşı karşıya bırakıldığını savundu.
Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner’in icraatlarını eleştirdiği yazılı açıklamasında, Covid-19 salgını nedeni ile ciddiyetten uzak kararlar alındığını, ekonomik faaliyetlerin bitirildiğini, on binlerce işsiz yaratıldığını, eğitim faaliyetlerinin felce uğratıldığını, salgının yayılmasının engellenemediğini, insanların aşsız, işsiz ve hayati tehlikelerle karşı karşıya bırakıldığını savundu.