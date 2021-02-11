Elcil, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs sorunu ile ilgili yaptığı açıklamaları, “egemen iki devlet” ve “federasyonun tuzak olduğu” şeklindeki söylemlerini eleştirdi.