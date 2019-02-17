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El-Sen yarın başlatacağını duyurduğu süresiz grevi askıya aldı

El-Sen yarın başlatacağını duyurduğu süresiz grevi askıya aldı

17 Şubat 2019 Pazar 14:48
El-Sen yarın başlatacağını duyurduğu süresiz grevi askıya aldı

El-Sen, Başbakan Erhürman’ın "olumlu sözleri" doğrultusunda, geçtiğimiz günlerde yarın KIB-TEK’te başlatacaklarını duyurduğu süresiz grevi askıya aldı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “verilen sözler tutulduğu sürece çalışma barışının bozulmayacağını ancak verilen sözlerin tutulmaması durumunda ise askıya aldıkları bu kararı hayata geçireceklerini” belirtti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, El-Sen olarak ısrarla üzerinde durdukları ve hassasiyet gösterdikleri net konunun, ülkenin en önemli stratejik kurumu olan KIB-TEK’i yaşatılması, daha çevre dostu bir üretime geçebilmesi ve hiçbir yere bağımlı kalmaması için gerekli yatırımların yapılması, kurumun siyasetin iki dudağı arasından çıkartılıp özerk bir yapıya kavuşturulması ve tüm bunların sonucunda insanların daha kaliteli ve daha ucuz enerji tüketmesi olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda geçmişten günümüze kadar sendika olarak duruşlarının açık ve net olduğunu dile getiren Özkıraç açıklamasına şöyle devam etti;

“Son olarak yukarıda bahsettiğimiz doğrultuda kararlar alıp adım atmak için harekete geçen KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Başkanı olan Sayın Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması bizleri oldukça germiş, kafamızda birçok soru işareti yaratmıştır. Başbakan Tufan Erhürman’ın, ilgili Bakan olan Özdil Nami ve EL-SEN’in de hazır bulunduğu toplantıda sendikamızın hassasiyetlerini ve kurumun geleceğiyle ilgili hükümetin duruşunu kamuoyuna açık bir programa katılarak canlı yayında ifade etmesi bizleri mutlu etmiştir. Özellikle yatırımların engellenmeyeceğini, kurumun özelleşmesinin gündemde dahi olmadığını, AKSA’nın sözleşmesi sona erdiği gün gideceğini ve enerjiye yapılması muhtemel zammın en asgari düzeyde tutulacağını ifade etmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Diğer yandan ise Türkiye’den gelmesi muhtemel kablo ile enerji konusunda henüz fizibilite aşamasına dahi gelinmediğini açıkça vurgulayan başbakanın bu sözlerinden sonra enterkonnekte konusunun kısa vadeli süreç içerisinde bırakınız önümüze bir sebep olarak konmasını, konu dahi edilmesinin artık toplumla ve bizlerle alay etmek olduğunu düşünmekteyiz.

Sayın Hüdaoğlu’nun görevden alınma sebebini geçerli bir neden olarak bulmasak da, sonuç olarak siyasi bir atama olan bir kişinin görevden alınmasını da siyasi bir karar olarak görüyoruz. Geçen süreç içerisinde sendika olarak gerek Sayın Hüdaoğlu, gerekse de mevcut yönetim kurulu üyeleriyle gayet uyum içerisinde çalışmış, hatta attıkları adımları desteklemiş bulunmaktayız. Dolayısıyla Sayın Erhürman’ın da dün ifade ettiği gibi bu atamanın sorumluluğu nasıl ki Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin siyasi sorumluluğundaydı, görevden almanın da siyasi sorumluluğu Sayın Nami’nin boynunda asılı durmaktadır. Günü geldiğinde iyi veya kötü anlamda bu bedeli ödeyecek olan önce bu siyasi sorumluluğu alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, sonra da ona bu konuda destek veren Başbakan Tufan Erhürman olacaktır.

Sayın Başbakan’ın da ifade ettiği gibi bir bakan kiminle uyum içerisinde çalışacağına kendisi karar verir ve siyasi sorumluluğu alarak ilgili kuruma uyum içerisinde çalışacağına inandığı kişiyi atar. Bizlerin bu konuda öneri yapması söz konusu dahi değildir. Kaldı ki görevden alınan Sayın Hüdaoğlu ile sendikamız zaten uyum içerisinde çalışmaktaydı. Diğer yandan ise EL-SEN için isimlerden daha önemli olan hükümetin KIB-TEK konusunda ortaya koyacağı politikalar ve sendikamız ile toplumumuzun bu konudaki hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu yönde adım atacak olan her yönetim kurulu ile sendikamız çalışma barışı içerisinde olacaktır. Aksi bir durum karşısında ise çalışma barışı bozulacak ve sendikamız gerekli mücadeleyi paydaşları ile ortaya koyacaktır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu konuda tüm siyasi sorumluluk başta Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Başkan olmak üzere hükümetin omuzlarındadır.

Geçmişten günümüze kadar sözlü olarak birçok kez siyasilerden olumlu yönde sözler almış ancak bunların icraata dönüşmesi konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Şu anda hükümetin başı olan Başbakan’dan yine olumlu yönde sözler almış bulunmaktayız. Bu durumu bir yandan olumlu bir adım olarak görürken, diğer yandan ise geçmiş bizlere Özerkleşme Yasası’nı hazırlayan bir kişi olarak Başbakan’ın verdiği sözleri icraata dönüştürmesi konusunda tedbiri elden bırakmamamız gerektiğini söylemektedir. Bu bağlamda geçtiğimiz gün almış olduğumuz süresiz grev kararımızı bugün itibarı ile askıya aldığımızı, sürecin takipçisi olacağımızı ve verilen sözler tutulduğu sürece çalışma barışının bozulmayacağını ancak verilen sözlerin tutulmaması durumunda ise askıya aldığımız bu kararı hayata geçireceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. EL-SEN’in tek gailesi bu toplumun özvarlığı olan KIB-TEK’in daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, hiçbir yere bağımlı olmaması ve insanlarımıza daha kaliteli ve de ucuz enerji üretmesidir. Bu konuda duruşumuz nettir. Aksi bir adımın bedelini siyaseten ödemeye hazır olduğunu ifade eden siyasetçiler olduğu gibi, aksi bir adımın bedelini siyaseten siyasilere ödetecek bir sendikanın burada olduğunu bizler de tüm kamuoyu önünde ifade ederiz.”

Son Güncelleme: 17.02.2019 18:38
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