EL-SEN: “Teknecik’ten yükselen kirli dumanların nedeni son alınan akaryakıtların kalitesiz olmasıdır”

Sendika, yaptığı açıklamada, Santral’deki teknik ekiplerin “bugüne kadar böyle kötü bir yakıtla karşılaşmadıklarını” ilettiklerini, kalitesiz olan yakıtın mevcut jeneratörleri de kötü yönde etkilediği ve arıza çıkmasına neden olduğunu ileri sürdü.

“İhalesiz ve analizsiz bir şekilde alınan yakıt o kadar bir kötü ki, ekiplerimiz günde iki filtre değiştirmek zorunda kalıyor “ diyen Sendika, bu şekilde halkın sağlığının tehdit edildiği, söz verilen jeneratör yatırımlarının yapılmadığı ve kontrolleri tamamlanmadan kötü yakıt alındığı takdirde sendika olarak Santral’i kapatmak dahil her türlü eylemi ortaya koyacaklarını duyurdu.