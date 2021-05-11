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EL-SEN süresiz grevde!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) gece yarısından itibaren ülke genelinde süresiz grev başlattı.

11 Mayıs 2021 Salı 10:45
EL-SEN süresiz grevde!
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El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK)  yaptığı kısa açıklamada, “Arızlara bakıyoruz, emniyeti alıyoruz, halkı rahatsız edecek bir şey yapmıyoruz ama eylemimizden rahatsız olanlar olacak” dedi.
Kıb-Tek yönetim kurulu tarafından kendilerine görüşme için çağrı yapıldığının anımsatılması üzerine Özkıraç, bu çağrıyı “yalan, samimi olmayan” diye nitelendirdi.
Özkıraç, bugün eylemle ve süreçle ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydetti.
Sendika, dünkü basın açıklamasında, ülkeyi yönetenleri Kıb-Tek’e karşı duyarsız ve ilgisiz olmakla suçlamış, bu anlayışa “dur”  demek için greve gitme kararı aldığını duyurmuş, eylem gerekçelerini, “Elektriğe zam yapılacak olması, kurumun elinde malzeme kalmaması, yakıt alım süreçleri konusunda yaşananlar ve hükümetin Toplu İş Sözleşmesi konusunda tavrı” olarak sıralamıştı.
El-Sen ile Kıb-Tek yönetim kurulu arasında karşılıklı suçlamaların yaşandığı dün, bir açıklama da Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’dan gelmişti.
Büyükyılmaz, “El-Sen’in yapacağını açıkladığı süresiz grevin yasal olabilmesi için greve başlamadan en az 4 iş günü önceden yazılı bildirimde bulunması gerekir. Gün içinde karar alınıp aynı gece 00:00’ı bir geçe süresiz greve gidilmesinin yasal dayanağı yok. Belirtilen kurallara uygun hareket edilmemesi halinde yasal işleme gidilecek” demişti. 


TÜRK-SEN’DEN EL-SEN’E DESTEK

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Öte yandan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, EL-SEN’in grevine destek belirtti.
Genel Başkan Arslan Bıçaklı, “KIB-TEK’i yönetenler bilerek ve isteyerek kuruma yatırım yapmadı. Maliyetleri düşürmek için AKSA ile yapılan sözleşme gündeme getirilmedi. ‘Elektrik fiyatlarını düşüreceğiz’ diyerek göreve gelenler şimdi ‘zam yapacağız’ açıklamasında bulunuyor. 340 milyon borcu, 667 milyon da alacağı olan bir kurum nasıl zararda olur? Bunu birileri topluma izah etmeli” ifadelerini kullandı.
Kuruma malzeme alınmadığını, ‘45 günde 4 yeni santral alacağız’ diye imza atılmasına rağmen üç yıldır bu konuda hiçbir adım atılmadığını savunan Bıçaklı, süresi biten Toplu İş Sözleşmesi’nin 17 aydır imzalanmadığını da söyledi.
Bıçaklı, KIB-TEK Yönetimi’ne ve ilgililere, “Sendikanın özel sorunlarıyla değil kurumun sorunları ile ilgilenin, mevcut sorunları bir an önce çözmeye bakın, aksi takdirde bozulan iş barışından siz sorumlusu olacaksınız” ifadeleriyle seslendi.
Arslan Bıçaklı, “TÜRK-SEN her zaman olduğu gibi bundan sonra da EL-SEN’in yanında olacak ve her türlü katkıyı vermeye devam edecek” dedi.

    

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Son Güncelleme: 11.05.2021 11:10
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKKubilay ÖzkıraçElsen
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