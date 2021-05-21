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Ekonomi Bakanlığı'ndan açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türkiye’de Milli Piyango bünyesinde olan şans oyunlarının KKTC’de de oynanmasını içeren protokolün geçmiş hükümet döneminde imzalandığını, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın konuyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirtti.

21 Mayıs 2021 Cuma 12:45
Ekonomi Bakanlığı'ndan açıklama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel bir gazetede “Piyangolarda gombina” başlığıyla manşetten verilen haberle ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Ekonomi Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sanal Ortam Merkezi Oyun Sistemi ve Oyun Yazılımları Hizmet Sunum Projesi İşbirliği Protokolü’nde son imzalar, Aritatürk Bilişim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.Ş  ile geçmiş hükümet döneminde  27.10.2020 tarihinde atılmış olup, haberde adı geçen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın konu ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.

Mevcut anlaşma 35 yıllık TC Piyango ile KKTC Piyango anlaşmasının devamı olup, Aritatürk Bilişim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.Ş, TC Milli Piyango’nun sahip olduğu oyunları elektronik ortamda oynanmasını sağlayan bir yazılım firmasıdır.

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Aritatürk Bilişim ve Danışmanlık Hiz. San. Tic. A.Ş teknik ve yazılım anlamında hizmet vermektedir ve mevcut anlaşma 35 yıllık TC Piyango ile KKTC Piyango anlaşmasının devamı niteliğindedir. Anlaşmanın sonucu olarak ilk protokol  TC Milli Piyango ile KKTC arasında imzalanmıştır.

Bu anlaşma; Türkiye’de Milli Piyango bünyesinde olan şans oyunlarının KKTC’de de oynanmasını içeren bir anlaşmadır. Söz konusu firma Milli Piyango birimine yazılım alt yapısı sunan firmadır.”

Bakanlık açıklamasında, iki belgenin fotoğrafı da paylaşıldı. 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 13:07
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıMilli Piyango Bünyesinde Olan şans OyunlarıEkonomi Ve Enerji Bakanlığı
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