Eko Avrasya ve Aysiad Heyeti ile KTTO Başkanı Turgay Deniz Kapalı Maraş’ı ziyaret etti

Ziyaret sırasında İsmail Arter Kapalı Maraş’ın açılması ile ilgili konuşma yaptı. Arter konuşmasında: ‘’ Şubat 2020’de Kapalı Maraş’ın açılması gündeme geldi. 6 Ekim 2020’de TC. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları ortak basın açıklaması ardından Maraş’ın açılacağı gündeme geldi. 46 yıldır kapalı olan şehir insanların ziyaretine açılmış oldu.’’ İfadelerini kullandı.

Ardından, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz :’’ Biz Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak her fırsatta burasının ekonomiye kazandırılmasının çok önemli olduğunu ve bu alınan kararın doğru ya da yanlış olduğunu tartışmak yerine bunun çok daha önce alınması gereken karar olduğunu söylemekteyiz. Burasının açılması ve ekonomiye kazandırılması doğru bir karar, inşallah uygulamaları da bu doğrultuda gerçekleşir ve bir kazanım olarak karşımıza çıkar.’’ Dedi.

Konuşmaların ardından heyet Kapalı Maraş’ı gezdi. (MHA)