banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öğretmenler yine eylemdeydi
Öğretmenler yine eylemdeydi
Cezaevinden 1 gün önce çıktı yine hırsızlık yaptı
Cezaevinden 1 gün önce çıktı...
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı
Gönyeli’de markette hırsızlık
İki ani ölüm
İki ani ölüm
Tanınma yoksa maalesef böyle!
Tanınma yoksa maalesef böyle!
banner404

Eğitim okuluna hırsızlık mı yoksa kasti hasar için mi girildi?

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:01
Eğitim okuluna hırsızlık mı yoksa kasti hasar için mi girildi?

EĞİTİM OKULUNA HIRSIZLIK MI YOKSA KASTİ HASAR İÇİN Mİ GİRİLDİ?

Ergün YAHAT

Ülkemizde önde gelen faliyet gösteren Bahar Güzellik eğtim merkezine dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kapısı zorla açılarak içeri girilmesi ülkemizin içerisine düştüğü durumu bir kez daha gözler önüne serdi . Eğitim merkezinde istediklerini bulamayan saldırganlar etrafta bulunan eşya ve aletlere zarar verdiği öğrenildi.

Giren kişi veya kişilerin eğtim merkezine hırsızlık yada kastı hasar yapmak için girdikleri Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü öğrenilirken,Bahar Denizoğlu yaşadıklarını Kıbrıs Manşet'e aktardı.

Denizoğlu ülkenin her yerinden noksanlık çektiğini ellerinden ne geliyorsa ülke çocuklarına değer katmaları meslek sahibi olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Londra Türkiye çeşitli ülkelerde adamızı ülkemi temsil etmiş girişimci bir kadın olarak adaya döndüm.

Güzel bir proje hayata geçirmek için kolları sıvadım ama gelinen noktada beklediğim desteği göremedim .

Başka ülkelerde baş taçı yapılan emeklerimiz kendi ülkemizde rafa kaldırılıyor. Bu akşam ise yaşadığımız dükkanımıza verilen hasar yine bunlardan biri .

Kim oldukları bilinmeyen kişiler ekmek teknemize zarar veriyor !! Psikolojik olarak bitmiş durumdayım.

Ülkeme faydalı projeler geliştiriyor destek veriyor gençlerimize altın bilezik vermek için kolları sıvıyoruz ama her hangi bir destek değil her konuda köstek bir yapı İle birlikte kalıyoruz ..

Gerçekten artık yoruldum ...

Bahar Denizoğlu akşam yaşadıklarının kısa bir özetini sitem dolu sözlerle aktardı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye döndü
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Polis telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı yeniden uyardı
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Tatar: “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'yle İlgili Akdeniz'deki Gelişmelerle KKTC'nin Statüsü Yükseldi, Bu Bize Güç Kazandırdı“
Halil İnönü hayatını kaybetti
Halil İnönü hayatını kaybetti
Hava durumu..
Hava durumu..
Öğretmenler yine eylemdeydi
Öğretmenler yine eylemdeydi
Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödeniyor
Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödeniyor
Lefkoşa ve İskele’de kumarhane denetimlerinde 24 kişiye yasal işlem…
Lefkoşa ve İskele’de kumarhane denetimlerinde 24 kişiye yasal işlem…
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı
Gönyeli’de markette hırsızlık: Bir kişi tutuklandı
Döviz kurları
Döviz kurları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim