Eğitim okuluna hırsızlık mı yoksa kasti hasar için mi girildi?

EĞİTİM OKULUNA HIRSIZLIK MI YOKSA KASTİ HASAR İÇİN Mİ GİRİLDİ?

Ergün YAHAT

Ülkemizde önde gelen faliyet gösteren Bahar Güzellik eğtim merkezine dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kapısı zorla açılarak içeri girilmesi ülkemizin içerisine düştüğü durumu bir kez daha gözler önüne serdi . Eğitim merkezinde istediklerini bulamayan saldırganlar etrafta bulunan eşya ve aletlere zarar verdiği öğrenildi.

Giren kişi veya kişilerin eğtim merkezine hırsızlık yada kastı hasar yapmak için girdikleri Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü öğrenilirken,Bahar Denizoğlu yaşadıklarını Kıbrıs Manşet'e aktardı.

Denizoğlu ülkenin her yerinden noksanlık çektiğini ellerinden ne geliyorsa ülke çocuklarına değer katmaları meslek sahibi olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Londra Türkiye çeşitli ülkelerde adamızı ülkemi temsil etmiş girişimci bir kadın olarak adaya döndüm.

Güzel bir proje hayata geçirmek için kolları sıvadım ama gelinen noktada beklediğim desteği göremedim .

Başka ülkelerde baş taçı yapılan emeklerimiz kendi ülkemizde rafa kaldırılıyor. Bu akşam ise yaşadığımız dükkanımıza verilen hasar yine bunlardan biri .

Kim oldukları bilinmeyen kişiler ekmek teknemize zarar veriyor !! Psikolojik olarak bitmiş durumdayım.

Ülkeme faydalı projeler geliştiriyor destek veriyor gençlerimize altın bilezik vermek için kolları sıvıyoruz ama her hangi bir destek değil her konuda köstek bir yapı İle birlikte kalıyoruz ..

Gerçekten artık yoruldum ...

Bahar Denizoğlu akşam yaşadıklarının kısa bir özetini sitem dolu sözlerle aktardı.