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Efendi: “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz”

04 Aralık 2022 Pazar 10:03
Efendi: “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, klasik belediyecilik anlayışından artık uzaklaşılması gerektiğini, bunun için de değişim zamanının geldiğini söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Efendi, herkesi kucaklayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini, belediyesiyle barışık bir halk yaratmak istediklerini belirtti.

Hisarköy’de düzenlenen kitle toplantısında konuşan Efendi, “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz” dedi.

Efendi, kurumsal ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla hareket eden Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel yönetimlerdeki başarısını örnek gösterdi, bu marka değeri bölgeye de taşıyacaklarını söyledi.  

21 köye ve toplam 312 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kıbrıs’ın en güzel beldelerinden birine sahip olduklarını vurgulayan Efendi, klasik belediyecilik anlayışından uzaklaşarak, hizmeti en uzak köylere ulaştıracaklarını belirtti.

Efendi, belediye bütçesinden tasarrufun, hizmeti keserek veya maaş ödemeyerek yapılamayacağına dikkat çekerek “Biz projelerimiz ve yatırımlarımızla belediye bütçemizi artıya geçirip, bölgemizin gelişimine katkı sağlayacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Kararlar üretirken halkımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri iştirakçilerimiz olacak. Ortak kararlar alıp, herkesin mutlu olacağı çalışmalara imza atacağız” dedi.

Her bölgeyi önemsediklerini ifade eden Efendi, sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Efendi, ekonomik kriz ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artık ev sahibi olmanın da zorlaştığını söyleyerek, gençlerin doğup, büyüdüğü topraklardan göç etmemesi, daha makul şartlar altında ev sahibi olabilmelerini sağlamak için sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Efendi, projesiz çıkılan otel ve marina projesinden de söz ederek göreve geldiklerinde kamu menfaatini ön planda tutan bir çalışmayla bu projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Efendi, söz konusu projenin tüm bölgeye hizmet vereceğini, ekonomik anlamda gelir getirici bir yapıyı oluşturacaklarını ifade etti.

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