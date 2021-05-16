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Eczanelerde yaz dönemi yarın başlıyor

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB)’nin eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleriyle ilgili açıklamasına göre, yarın başlayacak yeni dönem, 12 Eylül’e kadar sürecek .

16 Mayıs 2021 Pazar 15:30
Eczanelerde yaz dönemi yarın başlıyor
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LEFKOŞA, MAĞUSA, GİRNE, GÜZELYURT VE LEFKE ECZANELERİ

Buna göre; Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için yaz dönemi eczane çalışma saatleri hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri, 08.00-17.30; Perşembe günleri 08.00-13.30, Cumartesi 08.00-13.30 şeklinde düzenlendi.

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke Bölgeleri için nöbetçi eczanelerin yaz dönemi hizmet saatleri ise şöyle:

Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 17.30-00.00, Hafta içi Perşembe 13.30-00.00, Cumartesi 13.30-00.00, Pazar 08.00-00.00. 

Eczaneler bu dönemde On Call hizmeti vermeyecek.

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MESARYA VE KARPAZ ECZANELERİ

Öte yandan Mesarya ve Karpaz Bölgeleri yaz dönemi eczane çalışma saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 08.00-20.00, Cumartesi 08.00-16.00. Pazar günleri, Bayramlar ve Resmi Tatillerde ise sadece nöbetçi eczaneler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İSKELE ECZANELERİ

İskele Bölgesinde yaz döneminde eczaneler; hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08:00-17.30, hafta içi Perşembe ile hafta sonu Cumartesi 08:00-13:30 saatlerinde açık olacak. İskele Bölgesi için nöbetçi eczanelerin çalışma saatleri ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma 08:00-20.00, Cumartesi 08:00-16.00 ve Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 10:00-16:00 olarak düzenlendi. İskele’de eczaneler hafta içi günlerinde 20.00’den 22.00’ye kadar on-call sisteminde olacak.

HASTA KABULLERİ SALGIN TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDECEK

KTEB ayrıca, eczanelere hasta kabullerinin pandemi döneminde uygulanan salgın tedbirleri çerçevesinde devam edeceğini ve nöbet esnasında ateş, öksürük, hapşırma şikâyeti olan ve 60 yaş üzeri hastaların öncelikli olarak kabul edileceğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 16.05.2021 15:38
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