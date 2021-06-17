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Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliği onaylandı

17 Haziran 2021 Perşembe 15:03
Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliği onaylandı
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Meclis Genel Kurulu’nda, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesi onaylandı.

İNCİRLİ

Ek sunuşla gündeme getirilen ivedilik oylamadan önce söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, meclis komitesinde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yasasının tadili yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bunun, eczacılık mesleğinin çağa uygun hale getirilebilmesi için yapılan bir çalışma olduğunu belirtti.

Eczacılığın sağlık alanına önemli bir katkı sağladığına dile getiren İncirli, bu yasanın ivedilikle görüşebilmesi için onay verdiklerini söyledi.

Meclis’in yasama görevinin en önemli görevi olduğunu ve kendilerinin de en iyisini yapmaya çaba gösterdiklerini dile getiren İncirli, bu yasaları ve bu yasalardan etkilenenlerin sorunlarını da önemsediklerini kaydederek, Meclis Genel Kurulu’nun açılması için nisap verdiklerini kaydetti.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis’in komitelerini önemsediklerini ve her zaman katılımlarını yüksek tuttuklarını dile getirerek, bu yasanın Meclis’in yaz tatilinden önce gündeme alınıp onaylanmasını önemsediklerini belirtti.

Rogers, hem ivediliğe hem de nisaba destek verdiklerini kaydetti.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, Eczacılar Birliği’nin bu yasa için büyük mücadele verdiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

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Eczacıların topluma daha iyi hizmet verebilmeleri ve denetimin daha iyi olabilmesi için de son 3 yıldır Sağlık Bakanlığı’nın kapısını arşınladıklarını dile getiren Çeler, bu yasanın geçirilmesi için de en erken zamanda oylanmasını isteyerek bu yasaya oylarının olumlu olacağını kaydetti.

BEROVA

Daha sonra söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, tasarının ivediliğine olumlu oy vereceklerini ifade etti.

Son günlerde muhalefetin iktidar zamanları farklı, muhalefet zamanlarında farklı olduklarını görmekten üzüntü duyduğunu dile getiren Berova, yasama günlerinin pazartesi olduğunu fakat bu yasanın ivediliğinin önemli olduğunu kaydetti.

UBP’nin sağlık alanındaki konularda her zaman nisap verdiğini dile getiren Berova, bugün burada bazı konuları şaşırarak izlediklerini söyleyerek bu yasanın ivediliğine olumlu destek vereceklerini fakat nisabı muhalefetin sağladığı görüşüne ise kesinlikle katılmadıklarını kaydetti.

SUCUOĞLU

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Faiz Sucuoğlu, sağlık alanını çok önemseyerek yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sabah yapılan toplantıda Eczacılar Birliği’nin olumlu ve çağdaş bir yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Sucuoğlu, eczacılık mesleğinin daha kolay sağlık hizmeti verebilmesi için olduğunu ve en yakın zamanda da bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bu yasanın çok önemli ve eksiklikleri oldukça tamamlayıcı olduğunu söyleyen Sucuoğlu, herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tasarının ivediliği oy birliğiyle kabul edildi.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 15:13
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