Düzova yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki Bakioğlu yoğun bakımda

Düzova yakınlarında bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 37 yaşındaki Baki Bakioğlu’nun Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edildiği, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı bugünkü kazayla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, kaza bugün saat 11.00 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda meydana geldi. Düzova yakınındaki Has Londra Kebap isimli iş yerini geçtikten sonra duran ve anayolda, sol şeritte geri giden Baki Bakioğlu (E-37) yönetimindeki JZ 367 plakalı salon araca Gazimağusa istikametine doğru seyreden Cengiz Arapbayram (E-26) yönetimindeki NG 330 plakalı araç çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Cengiz Arapbayram yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı,

ağır yaralanan Baki Bakioğlu ise yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.