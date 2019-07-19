20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI’NIN 45. YILI KUTLANIYOR

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayram’ının 45. yılı dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkının Özgülük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Doktor Fazıl Küçük, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 45’inci yılında sizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hiçbir zaman halkından kopmayan bir lider olarak, Kıbrıs Türk Halkı sizi unutmamakta sevgi ve saygı ile yad etmektedir. En zor zamanlarda, Rum Liderliğinin Enosis hedefini ileriye taşımaya çalıştığı yıllarda isin önderliğiniz Kıbrıs Türk halkının bu felaketten kurtulmasının yolunu açmıştır. Liderliğinizde yürütülen mücadele Kıbrıs Türk Toplumunun bugünlere ulaşmasında en temel unsurlardan biri olmuştur. Bu düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun..”