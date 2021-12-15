DP'nin belediye başkan adayları arasında öne çıkan isim Mustafa Yaver

DP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI ARASINDA ÖNE ÇIKAN İSİM MUSTAFA YAVER

Ergün YAHAT

2022 Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlerde bazı partiler adaylarını belirlerken bazı partiler ise aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre göre Fikri Ataoğlu başkanlığında DP'nin son günlerde partiye katılımların yükselmesi dikkat çekerken bir kulisde Gazimağusada gündeme bomba gibi düştü.

Gazimağusa bölgesinde sevilen sayılan isimlerinden biri olan Gazimağusa Devlet hastanesi baş Amiri Mustafa Yaver'in ismi DP'nin Gazimağusa belediye başkanı aday adayları arasında isminin ön planda olduğu öğrenildi.