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DP’nin 1 Ağustos mesajı…

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı..

31 Temmuz 2020 Cuma 11:32
DP’nin 1 Ağustos mesajı…
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının  yaşadığı tüm zorluklara rağmen,  onurlu mücadeleden sonra  özgür, eşitlik temelinde, güvenli ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu  belirtti.

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Ataoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Her zorluğun altından kalkan halkımız, inanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu zor günlerde de el birliği ile çalışarak ve dayanışmayı daha da ortaya koyarak güzel günlere kavuşacaktır.” ifadelerini kullandı.  

Toplumsal birlik ve beraberliği hiç kaybetmeden çalışmaya devam etmek gerektiğini belirten Ataoğlu, “Bu duygularla birlikte 1571’den beri süregelen zamanda onurlu mücadele veren, kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarken, TMT’mizin 62’nci ve GKK’mızın 44’üncü kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

      

Son Güncelleme: 31.07.2020 11:39
Anahtar Kelimeler:
1 AğustosDp
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