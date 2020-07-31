DP’nin 1 Ağustos mesajı…

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı tüm zorluklara rağmen, onurlu mücadeleden sonra özgür, eşitlik temelinde, güvenli ve mutlu bir yaşama kavuştuğunu belirtti.

Ataoğlu,Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Her zorluğun altından kalkan halkımız, inanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu zor günlerde de el birliği ile çalışarak ve dayanışmayı daha da ortaya koyarak güzel günlere kavuşacaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal birlik ve beraberliği hiç kaybetmeden çalışmaya devam etmek gerektiğini belirten Ataoğlu, “Bu duygularla birlikte 1571’den beri süregelen zamanda onurlu mücadele veren, kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarken, TMT’mizin 62’nci ve GKK’mızın 44’üncü kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.