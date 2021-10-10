DP Milletvekili Serdar Denktaş'tan açıklamalar

LEVENT KUTAY

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının çevre ve eksik projeleri için tartışmalar sürüyor…

Hükümetten beklediği ilgi ve alakayı görmeyen Denktaş Ailesi, Denktaş Anıtı Çevre Düzenlemesi İnisiyatifi’ni kurdu.

Aile üyeleri, Denktaş sevenleri ve halkın oluşturduğu inisiyatif, gönüllülerin katılımıyla birkaç haftadır Rauf Denktaş Parkı’nda ağaçlandırma, çevre temizliği yapıyor…

Çalışmalara, fiili olarak bugüne kadar LTB, Gönyeli, Gazimağusa ve Tatlısu Belediyesi ekipleriyle katkı koydu.

Bazı sivil toplum örgütleri de fidan dikimine destek veriyor…

Etkinliğe katkı koymak ve aile bireylerinin düşüncelerini almak için Rauf Denktaş Anıt Parkı’nı ziyaret ettim…

Günün sonuna doğru da siyasetin deneyimli ismi Serdar Denktaş ile sitem dolu bir röportaja imza attık…

Noktası virgülüne dokunmadan paylaşıyorum:

1. Gelinen aşamada Anıt Projesi ile ilgili aile olarak somut beklentiniz nedir?

Bugüne kadar hep kaynak meselesi ön plana çıkarıldı. Oysa Türkiye’den hiçbir kaynağın gelmediği bir dönemde yerel kaynaklardan ben bütçe ayırdım ve bunları yaptık. Son dönemde kaynak yok denildi. Şimdi LTB ve İBB “Biz kaynak istemiyoruz. Bize buranın bakımını, düzenlemesini “sorumlu” olarak aktarın diyor. Yeri istemiyorlar, çevresi için, müzeyi değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var ve Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı hükümete ait belediye değil diye bundan kaçındılar. Olmaz dediler. İçlerinde Türkiye kabul etmez diyen oldu. Biz bunları seslendirmedik, inatla üstüne gittik. Baktık ki olmuyor, naaşı almak istedik. Onu yattığı yerde rahatsız etmek vicdanen bizi rahatsız etti. Dedik biz bir inisiyatif alarak başlayalım. Nitekim LTB Projesine uygun olarak 4-5 gündür fidan ekme, çevre temizleme çalışmalarını halkımızla ve belediyelerle birlikte yürütüyoruz. Bugün bir STÖ Harley Davidson Riders Club kurum olarak ilk kez katıldı. Keza Rauf Denktaş Üniversitesi de… Fiilen gelip çalışan LTB, GMB, Gönyeli, ve Tatlısu Belediyeleri oldu. Diğerlerini de bekliyoruz. Temizliktir, bir tanker sudur ihtiyacımız başka bir şey değil. Hükümetten istediğimiz de gölge etmesinler bizi kendi başımıza bıraksınlar. Biz kendi başımıza burayı istenilen şekle sokacağız…

“DP’DEN DIŞLANDIM… NEDENİNİ BİLMİYORUM”

2. UBP, Başbakan ve DP’nin son girişimleri ile ilgili düşünceleriniz…

Anlaşılır gibi değil. Geçen akşam DP’nin kurucular toplantısı yapıldı. Ben oraya da davet edilmedim. Demek ki tamamen dışlanmış durumdayız. Benim Demokrat Parti’ye katkım geçmişse helal olsun. Evladım gibidir ama bu dışlanmışlığın nedenini anlayabilmiş değilim…

“MÜCAHİTLER DERNEĞİNİ DE FİDAN DİKMEYE BEKLİYORUZ”

Bir çok sivil toplum örgütünü bekliyoruz buraya…Mücahitler Derneği var, Emekli Subaylar Derneği var… Bekliyorum. Onlar da gelsinler bir köşesinden tutsunlar, bir fidan eksinler, bir hatıraları kalsın. Çünkü belli ki hükümetler bir şey yapmayacak. Hükümetler yoksa devletin kurumlarıyla sahip çıkmak durumundayız…

“DENKTAŞ BU ÜLKEYİ SADECE UBP’LİLER İÇİN KURMADI”

LTB bu ülkenin bir belediyesidir… Denktaş bu ülkeyi sadece UBP’liler için kurmadı. Her vatandaş için kurdu… Harmancı da o vatandaşlardan sadece birisi. Bugün LTB Başkanı… Denktaş’ın Anıtı siyasi tartışmalara, küçük seçim oyunlarına alet edilmemeliydi. Bunu yapıyorlar şimdi. Harmancı bir inisiyatif başlattı, İBB kaynaklarına dayanarak. Kendisine teşekkür ederim. Ne demek zihniyet, ne demek farklı düşünce. Hepimiz bu toprakların çocuğuyuz Allah için olsun artık. Bu ayrımcılıkla bizi birbirimize düşürerek bizi bir yere vardıracağını zannedenler artık sussun ve otursun. Bu ülkenin insanı kardeştir, birbirini sever. Fikren ayrı düşse de akşam oturup aynı yemeğini yer, içkisini içer. Bu özelliğimizi kaybettirmeye çalışanlar boşuna uğraşmasın. Bu özelliğimizi sonuna kadar kaybetmeyeceğiz…