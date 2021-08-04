banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başarılar beyler!
Başarılar beyler!
Zaroğlu’nun hevesleri…
Zaroğlu’nun hevesleri…
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak başarıyı gölgeler!
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak...
133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi
KKTC'de 148 yeni vaka
banner376

Dörtyol kampı tamamladı

Mesarya’nın 1.lig ekiplerinden Dörtyol yeni sezon öncesinde hazırlık kamp çalışmalarını tamamladı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 14:50
Dörtyol kampı tamamladı

30 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Girne The Olive Tree Hotel’de gerçekleştirilen kamp güzel ortamda ve oldukça verimli geçerken sezon başında başlayan çalışmaların ardından yapılan resmi sezon açılışı ile çalışmalar devam ederken, yapılan kamp ile de 1.hazırlık dönemi 1.etap çalışmaları da tamamlanmış oldu.

Birliktelik ve Uyum Sağlandı

Girne The Olive Tree Hotel’de 4 günlük kampa çalışmalarında Dörtyol kafilesinde Kağan Taşer başkanlığında, sporcu sorumlusu Mendo Şengül, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, malzemeci Gürsel Gök ve 26 futbolcu katıldı. Koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavi sürecini iyi bir şekilde geçirerek hastalığı atlatan Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, beklenmedik sağlık sorunları yaşanmasından dolayı kampa katılamadı. Dört günlük kamp programı çerçevesinde yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenör Mustafa Özkaraman yönetiminde Çatalköy Nihat Bağcıer stad’ında günde çift idman yapan Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol süper lig ekiplerinde Türk Ocağı ile bir de hazırlık karşılaşması oynadı. Antrenmanların dışında otel içerisinde yönetici, teknik kadro, futbolcular oldukça keyifli ve neşeli anlar yaşanırken, motivasyon açısından da çok önemli olduğu kampta birliktelik ve uyumun sağlandığı görüldü.  

Hazırlık Maçı

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, kamp süresi boyunca günde çift antrenman yaparak hazırlananırken, oynadığı tek hazırlık maçında süper ligi ekiplerinden Türk Ocağı’na 5-2 mağlup oldu.    

Yönetim Süprizi  

Yeni sezon çalışmalarına yoğun bir şekilde kamp programı ile devam eden Dörtyol kafilesi ile birlikte olan yöneticiler dışında yönetim kurulu üyelerin kampı ziyaret ederek kafileyle birilkte akşam yemeği birlikte yenilerek, teknik kadro ve futbolcularla bol bol sohbet edilerek moral verildi. Dörtyol’da takımındaki arkadaşlık ortamı, birliktelik ve uyum yönetim ve teknik kadroyu mutlu ederken, kafile başkanı Kağan Taşer, sporcu sorumlusu Mendo Şengül tüm ihtiyaçların karşılamasında koymuş olduğu katkı ve destek teknik kadro ve futbolcuları memnun etti.

Hedefimize Ulaşmaya Çalışacağız    

17 Mayıs’tan beri yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürdüren yeşil beyazlı ekibi Dörtyol, kamp boyunca çabuk kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, taktiksel olarak yapılan antrenmanlarda futbolcuların istekli, arzulu ve konsantre olarak çalışmalarda göstermiş oldukları gayretleri ve disiplinli bir şeklide çalışmalarından dolayı son derece memnun olduğunu belirten yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, çok iyi ortamda kamp gerçekleştirerek, güç depoladıklarının altını çizdi. Sezon öncesinde belirlenen hedef doğrultusunda mevcut takım kadrosuna yapılan transferlerin önemli katkılar sağlayacağını, arkadaşlığın, takım içi uyumu, birlikteliğin kısa sürede aşıldığını belirten yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, yeni sezon öncesi takım olma yolunda önemli mesafeler kaydedilerek ligde hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. Kotbaş, takım kadrosu deneyimli ve tecrübeli futbolcuların yanında gelecek vaad eden gençlerinde yer aldığına vurgu yapılarak, çok koşan mücadele eden ve sonuç alabilecek anlayışı benimsetmeye çalıştıklarını belirtti. Korhan Kotbaş, kampın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkı koyan başkan Erhan Öztürk ve yönetime, kamp boyunca kafile ile yakından ilgilenen Girne The Olive Tree Hotel çalışanlarına, Nihat Bağcıer sahasında antrenmanların yapılmasına olanak sağlayarak yardımcı olan Düzkaya Spor Kulübü başkanı Vedat Hacıabitoğlu’na kulübü adına teşekkür etti.

1.Hazırlık Dönemi 2.Etap Çalışmaları Başladı

Yeni sezona yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Dörtyol’da, 1.hazırlık dönemi 2.etap çalışmalarıda dün başlamış oldu. Ligin başlamasına 1.5 ay kala hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek olan Dörtyol’da Ağustos ayı içerisinde yapacağı yoğun hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte takım kadro planlamasını oluşturmaya çalışacak. 1.hazırlık dönemi 2.etap çalışmalarına başlayan Dörtyol, 6 Ağustos Cuma günü 1.lig ekiplerinden Gençlik Gücü ile 7 Ağustos Cumartesi günü ise Yeniboğaziçi ile oynayacağı iki hazırlık karşılaşmaları ile hazırlıklarına devam edecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti
Güngördü, Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti
CTP: Cumhurbaşkanlığı ve azınlık hükümeti, halkımızı yarı yolda bıraktı!
CTP: Cumhurbaşkanlığı ve azınlık hükümeti, halkımızı yarı yolda bıraktı!
Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanlığı’ndan İngiltere’de öğrenim görenler için girişim
Cumhurbaşkanlığı’ndan İngiltere’de öğrenim görenler için girişim
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Gazeteciler Cemiyeti, dayanışma mesajı yayımladı
Gazeteciler Cemiyeti, dayanışma mesajı yayımladı
Halkın Partisi, son dönemde partiye katılanlar için dayanışma etkinliği düzenledi
Halkın Partisi, son dönemde partiye katılanlar için dayanışma etkinliği düzenledi
UKÜ’de Covid-19 süresince yeme davranışı ve duygu durumları arasındaki ilişki tartışıldı
UKÜ’de Covid-19 süresince yeme davranışı ve duygu durumları arasındaki ilişki tartışıldı
Başarılar beyler!
Başarılar beyler!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim