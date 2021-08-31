Doğu Akdeniz Doğa Koleji: ‘’Öğrencimizle gurur duyuyoruz’’

Doğu Akdeniz Doğa Koleji 10. sınıf öğrencimiz Ahmet Levent Takır 1500 öğrencinin katıldığı başvuru ve eleme sürecini başarıyla tamamlayarak, bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenen YLC 2021 eğitimine katılmaya hak kazanmıştır.

Öğrencimiz, 3 gün süren eğitim sürecinde liderlik konusunda farklı atölye çalışmalarına katılmış ve bunları başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Katıldığı atölye çalışmalarında, Amerika dışından ülkemizi temsil eden tek öğrenci olması nedeniyle bizleri onurlandıran öğrencimizle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını dileriz. (MHA)