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Dizdarlı'dan teşekkür ve veda yazısı

Görev süresi sona eren Yüksek Yönetim Denetçisi (ombudsman) Emine Dizdarlı, teşekkür ve veda yazısı yayımladı.

04 Ocak 2022 Salı 11:30
Dizdarlı'dan teşekkür ve veda yazısı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 6 yıllık görev süresi boyunca, ilkeli bir duruş sergilediklerini, prensiplerinden ödün vermediklerini, doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten kaçınmadıklarını belirtti.

Görev süresi sona eren Dizdarlı, teşekkür ve veda yazısı yayımladı.

Dizdarlı, “Neredeyse baştan yapılmasını sağladığımız ve kısa zamanda ülkenin en güvenilir kurumlarından biri haline getirdiğimiz Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinden gururla ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.

“İLKELİ BİR DURUŞ SERGİLEDİK… PRENSİPLERİMİZDEN ÖDÜN VERMEDİK”

Dizdarlı, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerisi üzerine Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulunda 26 Ekim 2015 tarihinde onaylanan atama işleminden sonra 3 Kasım 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın huzurunda Bağlılık Yeminini yaparak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak göreve başladığını belirtti.

Görevini doğruluk, tarafsızlık ve halka saygı duygusu içinde sadece vicdanının emrine uyarak yaptığını belirten Dizdarlı, “Geçtiğimiz 6 yıl içinde çok zor koşullarla yüz yüze kalmamıza rağmen şikâyet etmeden, yılmadan veya bıkmadan tüm personel ile birlikte uyum içerisinde çalıştık. Her daima için ilkeli bir duruş sergiledik. Prensiplerimizden ödün vermedik” ifadelerini kullandı.

Daireye başvuran tüm bireylere kapılarını açık tuttuklarını dile getiren Dizdarlı, gerekli yardımları esirgemeyerek bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmeye veya bir çare bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

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“DOĞRULARI KORUMAKTAN, GERÇEKLERİ SÖYLEMEKTEN HİÇ KAÇINMADIK”

Ombudsman Dizdarlı, görev süresi boyunca doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten ve topluma hizmet etmekten kaçınmadıklarını ifade etti.

Dizdarlı, şunları kaydetti:

“Doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten kaçınmadık. Adım adım yapılacak işlerimize ve hedeflerimize odaklandık. Pes etmek yerine problemlerimizi görüp çözmeye ve engelleri aşmaya çalıştık. Sorumluluklarımızı yerine getirerek çalışma arkadaşlarımız ile beraber motivasyonumuzu bozmadık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak halkın güvenini kazandık. Dairemizin verdiği hizmetin kalitesi, personelin dürüstlüğü, çalışkanlığı ve ciddiyeti ve keza dairenin halkla ilişkileri başarımızı etkileyen unsurlar arasında yer almıştır. Bu süre zarfında üzerimize düşen görevi hakkıyla ve görev bilinciyle yerine getirmiş bulunmaktayız.  

Tabi ki her görevin öngörülen bir süresi, dolayısıyla da bir sonu vardır. Neredeyse baştan yapılmasını sağladığımız ve kısa zamanda ülkenin en güvenilir kurumlarından biri haline getirdiğimiz Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinden gururla ayrılıyorum.

Halkımızın verdiği destek ve güveni unutmam hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bu güvene layık olarak görevimi tamamladığımı umuyorum.

Dairemizin başarıya ulaşmasına katkı koyan herkes ile birlikte işlerini dürüstçe yapan kamu görevlilerine de teşekkürlerimi sunarım.

 Yine medya, halkımıza bizi doğru olarak anlatarak, raporlarımızı eksiksiz yayınlayarak, halkımızı bilgilendirerek, her yaştan insana ulaşarak, bize olan güvenin ve desteğin oluşup artmasına doğrudan katkı koymuştur. Bu nedenlere onlara da teşekkür ederim.”

Çalışma arkadaşlarına seslenen Dizdarlı, “Son olarak çalışma arkadaşlarıma seslenmek isterim. Sizleri tanımak, sizlerle çalışmak bir onurdu. Ancak inanın ayrılırken gözüm arkada değildir. Yeni ombudsmanla çıtayı daha da yükselteceğinize eminim. Başarılarınızla her zaman gurur duyacağım” ifadelerini kullandı.


 

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Son Güncelleme: 04.01.2022 12:57
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