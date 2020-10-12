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Dışişleri Bakanlığı: “Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Derinya Kara Sınır Kapısı’nda dün akşam aşırı milliyetçi ve şoven örgüt mensuplarının Rum polisi nezaretinde barikatları kırarak ara bölgeye geçmesi ve ellerindeki meşaleler ile havai fişekleri bölgeye atarak yangın çıkarmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. 

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:12
Dışişleri Bakanlığı: “Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı”
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Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Derinya Kara Sınır Kapısı’nda dün akşam aşırı milliyetçi ve şoven örgüt mensuplarının Rum polisi nezaretinde barikatları kırarak ara bölgeye geçmesi ve ellerindeki meşaleler ile havai fişekleri bölgeye atarak yangın çıkarmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. 
Konuyla ilgili Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada “Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı” denildi.
Rum yetkililerin bugün yaptıkları kınama açıklamalarının, daha önce meydana gelen benzer nitelikteki olaylara ilişkin açıklamaları hatırlattığı ifade edilen açıklamada “Medya aracılığıyla Rum polisinin önünde cereyan ettiği açıkça görülen mezkur olayla ilgili olarak kimlik tespit çalışmalarının halen devam ettiği yönündeki açıklamalar trajikomiktir” ifadelerine yer verildi.

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Rum polisinin bundan önce meydana gelen olaylarda sadece kısa süreli tutuklama yapması ve sözde delil yetersizliği bahanesiyle kışkırtıcı eylemlere karışanlara yönelik gerekli işlemleri yerine getirmemesinin, bu olaylara karışanları teşvik ettiği kaydedilen açıklama şöyle sürdü:
“Aynı sahne dün akşam da kurulmuş, Rum polis engelini kolayca aşan, ellerinde Yunan bayrakları bulunan faşist grup, emellerine yine polis nezaretinde ulaşmış ve gösterinin ardından herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan olay yerinden kolaylıkla ayrılabilmiştir. Bu olay Birleşmiş Milletler nezdinde protesto edilmiş ve gerekli girişimlerin yapılması istenmiştir.
Buna ilaveten, Rum medyasında da duyurulduğu üzere, 13 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa’da, 17 Ekim 2020 tarihinde ise Derinya’da motosikletli grupların katılımıyla yine aynı mahiyette düzenlenecek gösterilere katılmaları yönünde Rum halkına faşist örgütlerce çağrılar yapılmaktadır.
Bakanlığımız, bahse konu iki gösteriye de katılacak aşırı grupların kara sınır kapılarına yaklaştırılmaması ve Rum tarafı için samimiyet testi olacak bu konuda Rum yönetimince gerekli önlemlerin alınması hususlarında çaba göstermesi için Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne gerekli telkinde halihazırda bulunmuştur”

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Son Güncelleme: 12.10.2020 19:16
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