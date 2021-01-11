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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türkiye’ye gitti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara'ya gitti.

11 Ocak 2021 Pazartesi 09:30
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türkiye’ye gitti
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Esenboğa Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Bakan Ertuğruloğlu temaslarına bugün başlıyor..

Bakan Ertuğruloğlu, ilk önce Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret edecek.

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Ardından, Kıbrıs saati ile 11.00’de mevkidaşı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta biraraya gelecek.

Başbaşa yapılacak görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçilecek. Saat 12.30’da ortak basın açıklaması yapılacak.

Bakan Ertuğruloğlu, daha sonra Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tahsin Ertuğruloğlu
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