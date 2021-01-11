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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Ankara’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:47
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
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DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU, TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık'taki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliğini belirten Akar, Ada'daki Türk varlığının kabul edilmesinin, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemine dikkati çekti.

Hulusi Akar, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceği KKTC'nin hak ve hukukunu hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini, bu konudaki tavrının açık olduğunu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Tahsin ErtuğruloğluTürkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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