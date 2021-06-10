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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:45
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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Dışişleri Bakanlığında yer alan görüşmede konuşan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkede ve bakanlıkta görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunun uluslararası alanda yeniden yer bulmaya başladığı bir dönemde yapılan ziyaretin anlamlı olduğunu, kendilerine güç ve moral verdiğini söyledi.

Ulusal davada Türkiye ile Kıbrıs Türkünün bir ve beraber olduğunu, adım adım beraber hareket ettiklerini ifade eden Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açtıklarını, bir oyun olan federasyon görüşmeleri ile 53 yılın boşa harcandığını ve başarısızlığın kanıtlandığını” kaydetti.

Bu anlamda netice alması olası bir müzakere süreci başlaması için adım attıklarını ifade eden Ertuğruloğlu, sonuç alınabilmesi için iki tarafın uluslararası statüsünün eşitlenmesinin önemine işaret etti.

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Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının, Mavi vatanda da Kıbrıs adasında da ortak çıkarları olduğunu, Kıbrıs adasının kilit önemde olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, kimsenin hakkında gözleri olmadığını ama hakları için Türkiye ile birlikte dik duruş sergilediklerini vurguladı.

KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “yeni sayfa” ifadesine atıfta bulunarak, Kıbrıs’ta 53 yıldır kimsenin burnunun dahi kanamadığına işaret etti.

KKTC’nin dünyada bağımsız, güçlü ve saygın bir devlet olarak yerini alması için destek verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye’de Kıbrıs’ın milli dava olarak görüldüğünü, bu anlamda KKTC’ye her adımda destek vereceklerini kaydetti.

Doğu Akdeniz’de hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye’nin haklarını kararlılıkla koruyacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, 53 yıldır kimsenin burnun kanamadığı KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak tanıma zamanı geldiğini ve atılacak her adıma destek vereceklerini söyledi.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 14:06
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