Dipkarpaz’da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi

Dipkarpaz’da piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 01.00 sıralarında, tespit edilenlerle birlikte geldiği düşünülen diğer şahıslar ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Polisin olay hakkındaki soruşturması da devam ediyor.