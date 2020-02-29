Dipkarpaz’da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi

Dipkarpaz’da piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi.
Polisin olay hakkındaki soruşturması da devam ediyor.
Dipkarpaz’da piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi.
Dipkarpaz’da piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk tespit edildi.
Polisin olay hakkındaki soruşturması da devam ediyor.