banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Beyan süresi uzatıldı!
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir...
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni...
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
banner404

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Berat Kandili mesajı…

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

17 Mart 2022 Perşembe 13:45
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Berat Kandili mesajı…

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Ünsal mesajında şunları kaydetti:

“Cenâb-ı Hak, yaptığımız ibadetlerin sevabını artırmak, tövbelerimizi kabul ederek dua ve taleplerimize karşılık vermek için bazı zaman ve mekanları farklı yaratmış, ayrıcalıklı kılmış, faziletini yükseltmiştir.

banner341
Mübarek üç aylardaki bazı geceler ve günler de böyle kıymetli zamanlardandır. Şâbân-ı Şerîfin on beşinci gecesi de iman ve ibadet yönünden kendimizi yenileyip, Rabbimize kullukta moral ve motivasyonumuzu güçlendirmek için bize verilmiş bir fırsattır.

Bu gecenin ihya edilmesi hem imanımızı kemale erdirecek hem de ahiret saadetimize vesile olacaktır. Bütün beşeriyetin hesap vereceği o büyük mahkeme gününde ceza ve azaptan beraat edebilmek için bu gecenin feyiz ve bereketinden azami derecede istifade edebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz eder, başta Kıbrıs halkı olmak üzere bütün İslâm âleminin Beraat Kandilini tebrik ederim.”

banner360
Son Güncelleme: 18.03.2022 00:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Süt Ürünleri İmalatçıları, süte yapılan zammı eleştirdi
Süt Ürünleri İmalatçıları, süte yapılan zammı eleştirdi
Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, vakfın yeni oluşacak yönetimine talip
Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi, vakfın yeni oluşacak yönetimine talip
Taçoy, Hüriş Federasyonu heyetini kabul etti
Taçoy, Hüriş Federasyonu heyetini kabul etti
Seçim yasakları nedeniyle ertelenen bazı sınavlar 3 Nisan’da yapılıyor
Seçim yasakları nedeniyle ertelenen bazı sınavlar 3 Nisan’da yapılıyor
Pilli, Karaca’yı kabul etti
Pilli, Karaca’yı kabul etti
Elektrik kurumu genel kesinti uyarısı yaptı...
Elektrik kurumu genel kesinti uyarısı yaptı...
Erhürman: “Euro’ya endeksleme meselesi artık samimiyetle konuşulmalı”
Erhürman: “Euro’ya endeksleme meselesi artık samimiyetle konuşulmalı”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim