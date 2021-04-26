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Dikmen Kalkınma Kooperatifi hakkındaki soruşturma raporu açıklandı

 Ombudsman Emine Dizdarlı, Dikmen Kalkınma Kooperatifi hakkındaki soruşturma raporunu yayımladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 12:15
Dikmen Kalkınma Kooperatifi hakkındaki soruşturma raporu açıklandı
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Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)  Emine Dizdarlı, Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in 2019-2020 hesaplarının bir an önce tamamlanması ve bunun neticesinde Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’i zarara uğratan kişi ve/veya kişilerin tespit edilerek, aleyhinde derhal yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini belirtti.

Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda uzun süredir yapılamayan Dikmen Kalkınma Kooperatifi Komite seçiminin de, Kooperatif Şirketler Tüzüğünün 39.’uncu maddesi uyarınca çağrılması ve/veya en erken bir zamanda yapılması gerektiğini kaydetti.

Ombudsman Emine Dizdarlı, Dikmen Kalkınma Kooperatifi hakkındaki soruşturma raporunu yayımladı.

Dizdarlı, dairelerine başvuruda bulunan Hikmet Bizden’in, Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in Genel Kurul toplantısının ve Komite seçiminin 1982 yılından itibaren yapılmadığını ve bu hususta KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine 8 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu  dilekçesine herhangi bir cevap alamadığını iddia ederek, konunun Dairelerince soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ DAİRESİ HATALI DAVRANDI

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Yapılan başvurunun 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenerek, rapor hazırlandığını ifade eden Dizdarlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Dairesi’nin,  27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi gereği Hikmet Bizden’in başvurularına cevap vermeyerek ve/veya geç cevap vererek hatalı davrandığını vurguladı.

RAPOR

Ombudsman raporu özetle şöyle:

“Bu meselede Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in 1982 yılından bu güne kadar Genel Kurul’u yapılmamış ve Mali bir denetim Sayın Hikmet Bizden ve bazı üyelerin ısrarları üzerine 2015-2018 yıllarını kapsayan bir  Mali Rapor hazırlanmıştır. Söz konusu Mali Raporda mezkur Kooperatifin mevcut mali yapısı ile faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olmadığı ve bu nedenle de Kooperatif hizmetlerinin verilemediği belirtilmiştir.

Netice itibariyle, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Dairesi  27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi gereği Sayın Hikmet Bizden’in başvurularına cevap vermeyerek ve/veya geç cevap vererek hatalı davranmıştır. Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’in 2019-2020 hesaplarının bir an önce tamamlanması ve bunun neticesinde Dikmen Kalkınma Kooperatifi Ltd.’i zarara uğratan kişi ve/veya kişilerin tespit edilip bu kişi ve/veya kişiler aleyhinde derhal yasal işlemlerin başlatılması gerekmektedir. Keza, duruşma günü bekleyen 35 davaya gün tayini yapılması ve en erken bir zamanda dinlenmesi gerekmektedir. Ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tavsiyesi doğrultusunda uzun süredir yapılamayan Dikmen Kalkınma Kooperatifi Komite Seçiminin Kooperatif Şirketler Tüzüğünün 39.’uncu maddesi uyarınca çağrılması ve/veya en erken bir zamanda yapılması gerekmektedir.”

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Son Güncelleme: 26.04.2021 12:42
Anahtar Kelimeler:
Emine DizdarlıDikmen Kalkınma Kooperatifi
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