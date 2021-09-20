banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da sorunudur!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da...
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Kamuda kış mesaisi başladı
Kış mesaisi başladı
banner376

Dikmen İlkokulu okul öncesi Eğitim Kompleksi açıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Dikmen İlkokulu’nda yeni yapılan Okul Öncesi Eğitim Kompleksi’nin açılışı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından yapıldı. Açılış törenine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen İlkokulu öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri de katıldı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 11:00
Dikmen İlkokulu okul öncesi Eğitim Kompleksi açıldı

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Dikmen İlkokulu Okul Müdürü Vekili Kaan Bahçeci birer konuşma yaptı.

Dikmen İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Kompleksi açılış töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, çocukların geleceği için eğitime yatırımların yapılmasının önemine vurgu yaptı.

AMCAOĞLU: “20 AYDA 45 MİLYONA YAKIN KAYNAK AKTARDIM”

Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu 20 aylık sürede, son 10 yılda eğitime dair harcanan 45 milyonluk meblağın tamamına yakın bir meblağ kaynak aktardığını kaydeden Amcaoğlu, son zamanlarda okullarda yapılan tadilat ve altyapı işlerini anlattı.

Devletin okullardaki ihtiyaçları görmesi gerektiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Eğitimi siyasetten, popülist yaklaşımlardan uzan tutmalıyız. Çünkü eğitim, bu çocukların pırıl pırıl geleceği, istikbalidir. Eğitim, güzel şekilendirilmiş, çağın koşulları ile döşenmiş altyapılardan ibarettir. Devlet olarak da yerel yönetimler olarak da bu konuda üstümüze düşenleri günü geldiğinde yaptığımızda bu çocukların geleceğe güvenle bakmasını sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

Dikmen bölgesinin her yıl yüzde 30’a yakın geliştiğini aktaran Amcaoğlu, Dikmen’in ihtiyacı olan okul öncesi eğitim merkezinin hayat bulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Okullara altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve tamamlanan her okulun açılışını yapacaklarını belirten Amcaoğlu, Dikmen İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Kompleksi için emek veren herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

banner341
ÇELEBİ: “DİKMEN BELEDİYESİ EĞİTİME YAPILACAK HİÇBİR KATKIDAN KAÇMADI”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi törende yaptığı konuşmada, bölgede yıllardır Dikmen İlkokulu’na okul öncesi eğitim merkezi kazandırılması için mücadele verildiğini belirterek, binanın tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitime yapılacak her katkının geleceğe yapıldığını ve Dikmen Belediyesi’nin de eğitime yapılacak hiçbir katkıdan kaçmadığını ifade eden Çelebi, Belediye’nin eğitime yaptığı katkıları anlattı.

BAHÇECİ: “OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİMDE YÜZYÜZE EĞİTİM OLMAZSA OLMAZDIR”

Dikmen İlkokulu Okul Müdürü Vekili Kaan Bahçeci ise konuşmasında, okulda 10 yıl önce 200 olan öğrenci sayısının 500’e yaklaştığını belirterek, artan öğrenci sayısının yeni ihtiyaçları doğurduğunu anlattı.

Yıllardır özlemini duydukları okul öncesi eğitim kompleksine kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Bahçeci, okul öncesi eğitim kompleksinin 6 derslik ve idari bölümlerden oluştuğu bilgisini verdi.

“Okul öncesi ve ilköğretimde yüzyüze eğitim olmazsa olmazdır. Elimizden gelen her türlü imkanı kullanıp yüzyüze eğitime devam etmeliyiz” diyen Bahçeci, okulların kapalı olduğu her günün kaybolan bir neslin habercisi olduğunu vurguladı.

Eğitime yapılan yatırımların uzun vadeli yatırımlar olduğunu ve olumlu etkilerinin yıllar sonra görüleceğini kaydeden Bahçeci, binanın hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 20.09.2021 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
EL-SEN, 19 Şubat 2022’de olağanüstü genel kurula gidecek
EL-SEN, 19 Şubat 2022’de olağanüstü genel kurula gidecek
Saner AA'ya konuştu
Saner AA'ya konuştu
KTMMOB : “KÜLLİYE hayranlığınız uğruna kimliğimize ve meslek itibarımıza el uzattırmayız!”
KTMMOB : “KÜLLİYE hayranlığınız uğruna kimliğimize ve meslek itibarımıza el uzattırmayız!”
Erkan Sapan tutuksuz yargılanacak
Erkan Sapan tutuksuz yargılanacak
Doç. Dr. Teralı: “Serbest şeker içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı”
Doç. Dr. Teralı: “Serbest şeker içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı”
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştü
Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim