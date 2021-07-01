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Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı

01 Temmuz 2021 Perşembe 23:47
Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam  saat 20.45 sıralarında Güneşköy’de eski Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde Serkan ÖZDEMİR(E-37) yönetimindeki JZ 945 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağindan çıkarak yolun sağında bulunan narenciye bahçesindeki ağaca sağ arka kısmı ile çarptıktan sonra savrularak yine sağ yan kısmı ile ağaca çarpıp tekrardan yol ıçerisine kontrolsüzce çıkıp o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet İlker REFİKER yönetimindeki SF 236 plakalı araç ile yüz yüze çarpışıp tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan JZ 945 plakalı araç sürücüsü Serkan ÖZDEMİR’in tedavisi halen Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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