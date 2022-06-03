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Dikkat İskele'de Elektrik Kesintisi Olacak!

03 Haziran 2022 Cuma 12:23
Dikkat İskele'de Elektrik Kesintisi Olacak!

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PLANLI KESINTI (İSKELE İLÇESİ)

"04 Haziran 2022 Cumartesi günü Bafra Trafo Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:30 saatleri arasında; Bafra, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Thalassa Sitesi, Concorde Hotel, Pis su arıtma ve Tuzlu su arıtma bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."

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