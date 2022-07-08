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Devletle Kira Sözleşmelerinde TL Kullanılması İçin Yasa Gücünde Kararname Yürürlükte

08 Temmuz 2022 Cuma 17:45
Devletle Kira Sözleşmelerinde TL Kullanılması İçin Yasa Gücünde Kararname Yürürlükte

Devletin Kiralayan Sıfatı ile İmzalamış Olduğu ve/veya İmzalayacağı Kira Sözleşmelerinin Türk Lirası Cinsinden İmzalanmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa gücünde kararname, Meclis’e sunuldu.

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Yasa gücünde kararnamenin amacı şöyle ifade edildi:

“Dünyada ve ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde dövizde oluşan dalgalanmaların ekonomik faaliyetlere yansıyan etkilerinin azaltılması amacıyla yasalarda ve/veya tüzüklerde döviz olarak belirlenen kira ödemelerinin kiracıların isteğine bağlı olarak mevcut sözleşmelerin ve/veya yeni yapılacak sözleşmeler için Türk Lirası cinsinden düzenlenmesine olanak sağlanmasıdır.”

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Son Güncelleme: 08.07.2022 20:39
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