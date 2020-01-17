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Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü  10 baş tosun ve 60 baş keçinin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü  10 baş tosun ve 60 baş keçinin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

17 Ocak 2020 Cuma 13:49
Devlet Üretme Çiftlikleri’nden kasaplık hayvan satışı

Tekliflerin en geç 30 Ocak Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği; geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı  kaydedildi.

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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasaplık satışına sunulan tosunların Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’nde görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve idarenin  herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da  kaydedildi.

Ayrıca ödemelerin  peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı; ihaleyi kazananların en geç 7 Şubat Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu da ifade edilen açıklamada, 7 Şubat  Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararının iptal edileceği belirtildi.
             

 

Son Güncelleme: 17.01.2020 17:00
Anahtar Kelimeler:
Kasaplık Hayvan SatışıDevlet Üretme Çiftlikleri
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