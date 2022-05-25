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Devlet Üretme Çiftlikleri ihtiyaç fazlası biçerdöver arpa saplarının satılacağını duyurdu

25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:20
Devlet Üretme Çiftlikleri ihtiyaç fazlası biçerdöver arpa saplarının satılacağını duyurdu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftliklerinden ihtiyaç fazlası biçerdöver arpa saplarının kapalı zarf yöntemiyle dönüm üzerinden satılacağını duyurdu.

Açıklamada, taban fiyatının 100 TL/dönüm olarak belirlendiği, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı günlük tarihli çekle yapılacağı, sadece Veteriner Dairesine kayıtlı hayvan üreticilerinin teklif verebileceği bildirildi.

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Teklif verecek üreticilerin 1 Haziran'da yapılacak arazi incelemesine katılmak zorunda olduğu, arazi incelemesine katılmayan üreticilerin teklif veremeyeceği vurgulanan açıklamada, her üreticiye verilecek dönüm miktarının başvuru sayısına göre belirleneceği, ücretin 100 TL/dönüm taban fiyatı üzerinden verilen en yüksek teklife göre belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, tekliflerin en geç 3 Haziran tarihi saat 10.00’a kadar Çömlekçi Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiğini bildirildi.

Yapılan açıklamada, 1 Haziran tarihinde saat 10:00’da Çömlekçi Çiftliğinde toplanıp arazi incelemesi yapılacağı ifade edildi.

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