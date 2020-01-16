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Devlet sözünde durmadı

Devlet sözünde durmadı 1.5 yıldır işsiz olan CAS eski çalışanları sefalete terkedildi

Devlet sözünde durmadı

Devlet sözünde durmadı 1.5 yıldır işsiz olan CAS eski çalışanları sefalete terkedildi

16 Ocak 2020 Perşembe 09:24
Devlet sözünde durmadı

108 eski CAS çalışanının Başbakanlık önünde eylemleri devam ediyor. KIBRIS MANŞET’e konuşan çalışanlar bir çok arkadaşlarının büyük sıkıntılar içinde olduğunu, maddi olanaksızlıklar nedeniyle eşlerinden boşananlar bile bulunduğunu söylediler.

“Bu ülke sosyal bir ülke değildir...

Eğer öyle olsaydı CAS kapatıldıktan sonra bir anda kendilerini sokakta bulan 108 kişinin ne yiyip içtiğini, çocuklarını nasıl okuttuklarını, sosyal yaşamlarını ve ruh hallerini mercek altına alır, maddi kaynak sağlayamasa bile onlara her ne kadar karın doyurmasa da psikolojik destek verirdi...

Bu insanlardan kaçı acaba maddi yetersizlikler nedeniyle eşinden ayrılmıştı?

Kaçı intihar etmeye kalkmıştı!

Ceplerindeki sigarayı almak için acaba kimden harçlık almışlardı?

Nerede bizde öyle sosyal devlet anlayışı...

Bütün bunlar kimin umurunda ki..”

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Son Güncelleme: 16.01.2020 10:27
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