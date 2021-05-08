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Devlet piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:41
Devlet piyangosu çekildi
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Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 17089 numaralı bilete isabet etti. Şanslı numara, Lefkoşa bayimiz Abdülkadir Yalnız tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 10 Mayıs 2021Pazartesi itibarıyla satışa sunulacaktır.

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Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcDevletPiyangoçekiliş
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