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Denktaş: “Cumhurbaşkanlığı, genel seçimlerden farklı… Halk bunu bilmeli”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:15
Denktaş: “Cumhurbaşkanlığı, genel seçimlerden farklı… Halk bunu bilmeli”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin genel seçimlerden farklı olduğunu vurgulayarak halkın sandığa giderken bu yönde değerlendirmede bulunacağını söyledi.

Ziyarette konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil ve halk yararına olmasını istiyoruz. Ülkemizde seçim ve politika sistemi sıkıntıdadır. Bu seçimde başarılı olmanızı görmek bizim için önemlidir. Kıbrıs konusu da hem bizim hem Türkiye açısından çok değerlidir. Türk dünyasının en önemli liderlerinden biri olan Rauf Raif Denktaş’ın oğlu olarak da bu yarışta olmanızı izliyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

"RAUF DENKTAŞ’IN MERTEBESİNE ULAŞMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş da, “Rauf Denktaş mertebesine ulaşmak her yiğidin harcı olmadığı gibi benim de harcım değildir. O çok sıkıntılı bir dönemde Kıbrıs Türk Halkı’nı cemaat mertebesinden alıp devlet kuran bir halk seviyesine ulaştıran liderdir. Seçim yarışında olduğumuz bir dönemi kenara koyarak, hükümetin insanca yaşamamız için attığı adımları zaman zaman destekleyen zaman zaman yapıcı eleştiriler ortaya koyan, ne yapılması gerektiğini öneren yaklaşımlar sergiliyoruz. Bizim için önemli olan insanımızın sağlığının ön planda olması gerektiğidir” ifadelerini kullandı.

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"ALTERNATİF YARATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM"

Hedefleri hakkında da bilgi veren Denktaş, “Ben bu sürece karar verirken, ülke insanımıza bir alternatif yaratabilme ve farklı bir düşünce ortaya koyabilme düşüncelerim vardı. Tek hedefim bu ülkenin dünyadaki yerini ilerletebilmek, yarım asırdan fazla yapılan görüşmelerde hiçbir yere varılamayan Birleşik Kıbrıs yerine birlikte yaşayan Kıbrıs’ı yaratmak için hareket etmek, en soldan sağa parça parça tek taraflı adımlar atarak birleştirebilmektir. Hedefim budur. Ulaşılabilir hedefler koyuyorum önüme. Yeni bir hayal kırıklığı yaratmadan yapılabilir hedefleri ortaya koyarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da uzlaşarak, sorun olduğunda sorun var diyerek, geri adım atmak yerine sorunun etrafında dolaşarak ileriye doğru yürüyüşü başlatmak istiyorum” dedi.

"BU SEÇİM PARTİ SEÇİMİ DEĞİLDİR"

Denktaş, “Bu seçim bir partiler seçimi değildir. Vatandaşlarımız genel seçimlerde partisini en üst noktaya çıkarabilir. Ancak bu önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aday olan kişinin değerlendirildiği seçimlerdir. Ben de inanıyorum ki vatandaşımız bu seçimlerin farkını algılayabilecektir ve ona göre oyunu verecektir” diye konuştu.

"SOĞUK HARP ÇOKTAN BİTTİ"

“Soğuk harp zamanı çoktan bitmiştir” ifadelerini kullanan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bizim atalarımızın zamanında eğittiği insanlardır bu sözleri söyleyenler. Bunu da bütün halkımızın anlamasını ve bu tür manipülasyonlara aldanmamasını beklemekteyim. Çağdaş yeni dünya düzeninde bu eski taktiklere yer yok. Bunu da 11 Ekim’de halkımız sandığa yansıtacaktır. Ülkeyi öyle bir noktaya götürüyorlar ki içte ve dışta ayrışmalar yaşanıyor. İçinden geçtiğimiz zaman,  birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme zamanıdır. Bunu sabote etmesinler. Cumhurbaşkanı olduğumda bu kişileri de kucaklayacağım, onları dışlamayacağım. Ama kendilerine bu yönde hareket edemeyeceğimizi hatırlatarak yapacağım. Eğer bu kafada devam ederlerse ülkeye yapacakları zarar affedilir düzeyde değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşIşadKktc Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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