banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
banner376

Deniz, çalışanların sigorta primlerini ödememe kararını değerlendirdi

Prim yatırmama durumunda sigorta primi borcuna ceza faizinin uygulanacağı ile ilgili yaratılan tartışmalara cevap veren KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Ceza kısmı ödenemeyecek külfette değildir, bunu gerekirse biz ödeyeceğiz! Gecikme faizi ciddi oranlarda değil” ifadelerini kullandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:29
Deniz, çalışanların sigorta primlerini ödememe kararını değerlendirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, BRT’de yayınlanan ve Baykan Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘45+’ programına katılarak soruları yanıtladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) da dün düzenlediği eylemle birlikte duyurduğu “çalışanların sigorta primlerini ödememe” kararına KTTO olarak desteklediklerini ve iş dünyası olarak bu konuda ‘bayrak açtıklarını’ ifade eden Deniz, iş dünyasından ciddi katılım beklediklerini vurguladı.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ...”

Yeterli katılım olması durumunda ‘sigorta primi ödememe’ eyleminin henüz başlangıç olduğunu söyleyen KTTO Başkanı Deniz,  “Yarın öbür gün Katma Değer Vergisi (KDV) de ödenmeyecek ve devlete yapılan diğer ödemelere gelecek sıra...” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK VAR MI?

banner341
“İş dünyasının desteği var mı?” sorusunu yanıtlayan KTTO Başkanı Deniz, “Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

“CEZA FAİZİNİ GEREKİRSE BİZ ÖDEYECEĞİZ”

Prim yatırmama durumunda sigorta primi borcuna ceza faizinin uygulanacağı ile ilgili yaratılan tartışmalara da cevap veren Deniz, “Ceza kısmı ödenemeyecek külfette değildir, bunu gerekirse biz ödeyeceğiz! Gecikme faizi ciddi oranlarda değil” ifadelerini kullandı.

“İŞ DÜNYASININ GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ”

Sendikaların, iş dünyasının bu eylemini eleştirdiğini, eleştirmesinin nedeni olarak da “İş dünyasının gücünün ortaya çıkmasından çekiniyorlar, sendikaların korktuğu da biraz budur” ifadeleriyle açıklayan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Özel sektör uyuyan aslan durumundadır, diğerleri aslan kesilmiş bir durumda... Bugün sendikalar ne isterlerse alıyorlar.

Biz burada bayrağımızı açtık, iş dünyasının da katılım göstermesi lazım. Eğer yüzde 50’nin üstünde bir katılım olmazsa yapacak bir şeyimiz olmaz. Başarıya ulaşalım bu girişimimizle, sonraki eylemleri tasarlayalım.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı da yapıldı: Top hükümette!
Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı da yapıldı: Top hükümette!
KIB-TEK'ten elektrik kesintileri hakkında açıklama!
KIB-TEK'ten elektrik kesintileri hakkında açıklama!
Özersay'dan hükümete suçlama
Özersay'dan hükümete suçlama
Türk-sen ile Ituc Eğitim Semineri düzenliyor
Türk-sen ile Ituc Eğitim Semineri düzenliyor
Saner, Oktay ile görüştü
Saner, Oktay ile görüştü
Başbakan Saner, Antalya’da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek
Başbakan Saner, Antalya’da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek
İlçelerin polis müdürleri değişti
İlçelerin polis müdürleri değişti
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim